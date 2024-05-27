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АРОН
А вдруг ты не знал…
Автор:
АРОН
27 мая 2024 12:20
Сообщество :
Факты
Метки:
история
научно
факты
925
14
В основном интересные факты.
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история
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комментариев
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62k
turyst
2 часа назад
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13k
Krapiv
5 минут назад
Комментарий к
фото
а "Прибытие поезда" художественный?
0
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23k
Слепой Пью
57 минут назад
Лев Толстой ваще писать не умел, походу, маскируясь якобы плохим почерком! А вот языком молол без устали - бедная его жена...
0
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6k
Hugo_RnD
Час назад
уже который раз про "австралийское документальное кино" тут пишут
ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТАЛКИ были сняты Люмьерами, когда они только изобрели кинематограф! Это было в конце 19 века.
3
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22k
КВТИУ-80
2 часа назад
Ассоциация?
0
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11k
Vacony
2 часа назад
оказывается про Толстого правда ... хм... жаль я это в школе не знал на уроках литературы
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46k
Цыц тут у меня
2 часа назад
А когда жена Толстого умерла, кто переписывал рукописи?
-1
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24k
hebpat
Цыц тут у меня
2 часа назад
Толстой умер раньше
1
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АРОН
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ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТАЛКИ были сняты Люмьерами, когда они только изобрели кинематограф! Это было в конце 19 века.