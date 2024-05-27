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А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
27 мая 2024 12:20
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
925
14

В основном интересные факты.

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Метки: история   научно   факты   
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8  комментариев
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62k
turyst 2 часа назад
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Krapiv 5 минут назад
Комментарий к фото
а "Прибытие поезда" художественный?
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23k
Слепой Пью 57 минут назад
Лев Толстой ваще писать не умел, походу, маскируясь якобы плохим почерком! А вот языком молол без устали - бедная его жена...
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6k
Hugo_RnD Час назад
уже который раз про "австралийское документальное кино" тут пишут

ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТАЛКИ были сняты Люмьерами, когда они только изобрели кинематограф! Это было в конце 19 века.
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Ассоциация?
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11k
Vacony 2 часа назад
оказывается про Толстого правда ... хм... жаль я это в школе не знал на уроках литературы
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
А когда жена Толстого умерла, кто переписывал рукописи?
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АРОН
  • Дата регистрации: 12.10.2018
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