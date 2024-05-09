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Суровый африканский грузовик

Суровый африканский грузовик

Автор:
09 мая 2024 11:03
Сообщество : Автомир
Метки: Африка   Видео   автомир   грузовик   работяги   старый грузовик   
1328
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2

Этот экземпляр на своем жизненном пути повидал многое и, судя по всему, столько же ему еще предстоит пережить.

Если честно, то с трудом в голове укладывается, как такое может ездить! Ведь все что только могло сгнить и отвалиться - сгнило и отвалилось, а сама шайтан-арба держится, видимо, на честном слове и на голом энтузиазме своего водителя.


Поговаривают, что на бескрайних дорогах Африки и не такое можно встретить. Ну а что, удобно и ничего лишнего.


Вот такие вот суровые рабочие будни.


В соцсетях это чудо техники окрестили как грузовик-зомби.


Ну и вот вам, бонусом, еще немного ржавой жести.


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Метки: Африка   Видео   автомир   грузовик   работяги   старый грузовик   
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21  комментарий
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63
олег Час назад
Главное: в африке нет едких реагентов на дорогах и климат хороший. Авто долго будет " не гнилой не битый"
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7k
S__D 5 минут назад
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14k
кира 6 минут назад
Гениально! А говорят, что африканцы не шибко умные... Невообразимо, как такое вообще можно оживить
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12k
DumDum 11 минут назад
Там шашечки никому не нужны.
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147k
parallax 15 минут назад
Главное что-бы больших колдобин на дороге не было, иначе на части развалится.
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−2
Сер Ж 22 минуты назад
Этому видео года 2 минимум
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7k
S__D Полчаса назад
Надеюсь, дядя некурящий.
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39k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Главное - лобовое стекло есть! Ещё поездит ! ))
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443
Alex 38 минут назад
Это вообще законно? В цивильных странах на такое "чудо" просто не выдадут разрешение на эксплуатацию. А в некоторых случаях вообще принудительно отправят на свалку.
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62k
turyst 38 минут назад
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4k
poбт 40 минут назад
на самом деле это известный африканский DIY блогер
но это не точно...
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32
ArtKr 41 минуту назад
А дороги не плохие.
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7k
CHNM 59 минут назад
Мне показалось, что ведро за кабиной – это вода для охлаждения двигателя, система давно стала проточно-самотёчной, и воды на поездку уходит много.
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79k
Viktor Час назад
Представляю какой у них техосмотр!
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