Суровый африканский грузовик

Этот экземпляр на своем жизненном пути повидал многое и, судя по всему, столько же ему еще предстоит пережить.
Если честно, то с трудом в голове укладывается, как такое может ездить! Ведь все что только могло сгнить и отвалиться - сгнило и отвалилось, а сама шайтан-арба держится, видимо, на честном слове и на голом энтузиазме своего водителя.
Поговаривают, что на бескрайних дорогах Африки и не такое можно встретить. Ну а что, удобно и ничего лишнего.
Вот такие вот суровые рабочие будни.
Выглядит надежно!
В соцсетях это чудо техники окрестили как грузовик-зомби.
Ну и вот вам, бонусом, еще немного ржавой жести.
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