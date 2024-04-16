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Хейт в детстве Ксении Бородиной

Хейт в детстве Ксении Бородиной

Автор:
16 апреля 2024 12:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биография   дом-2   звезды   ксения бородина   теведущая   шоу бизнес   
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Популярная телеведущая Ксения Бородина (врожденная Амоева) в прошлом году переступила 40-летний рубеж. Она красивая, успешная, богатая, два раза была замужем, мама двоих чудесных дочерей. Сейчас ее избранником является стилист Алеко Надирян. Но, как красавица сама призналась в интервью, ее жизнь была далеко не безоблачной, ей с детства пришлось пережить жестокий хейт одноклассников, потом была гибель возлюбленного и много других несчастий.


Содержание

Они могли бы сломить многих, но Ксения сильная и смогла не поддаваться ударам судьбы.

О воспитании детей

Как мать двох дочерей — 14-летней Маруси и 8-летней Теоны, Ксения Бородина старается максимально уберечь их от негатива в жизни. Ее функция — вырастить девочек полноценными личностями, оградив от того, что пришлось пережить ей. Дочки учатся в элитной частной школе, где не только дают многосторонние знания, но приучают к строгой дисциплине, самообслуживанию и нужным в жизни умениям.

Женщина за свою карьеру заработала достаточно денег, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Отцы девочек, хотя и в разводе с их мамой, также поддерживают дочерей и финансово, и эмоционально.

О зависти одноклассников

В интервью Бородина рассказала, что ее детство было сложным. Родители расстались, мама уехала жить в Италию к новому мужу, а ребенок остался с отцом и бабушкой.

Мама, как могла, заботилась о дочери, высылая ей красивую одежду, которой в российских магазинах не было. Это вызывало зависть, ненависть и хейт окружающих. Издевались над ней не только дети, но и учителя-хейтеры, что делало ее жизнь невыносимой. Она часто плакала и просила бабушку покупать ей одежду в «Детском мире», чтобы не выделяться среди одноклассников.

Как призналась Ксения, преследования в школе закалили ее характер и научили преодолевать трудности.

Семья и карьера

Полноценная семья у телеведущей не сложилась, а вот карьера развивается успешно. Ксения Бородина продолжает работать на телевидении, правда, уже имеет возможность выбирать проекты. Она сейчас получает высшее образование по специальности психолог сразу в двух вузах.

Но главное для нее — дети. Женщина сожалеет, что в детстве Маруси мало уделяла ей внимания, была излишне строгой. С младшей Теоной она намного лояльнее, теперь все свободное время посвящает любимым дочерям, каждый ребенок купается в ее любви.

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Метки: биография   дом-2   звезды   ксения бородина   теведущая   шоу бизнес   
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9  комментариев
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2k
Руслана Тарасова 56 минут назад
Ну почему надо вытащить из вонючей помойки эту личность? Обыкновенная эскортница,которую почему то называли "светская львица"! В стране, что больше не о ком писать? Нет нормальных людей? Зачем тащить из забвения протухшее мясо?
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25k
Тигран Саркисян 19 минут назад
Ну и на кой чёрт эту протухшую эскортницу вытащили , пусть в другом месте воняет.
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12k
Том Сойер Полчаса назад
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22k
иванов дмитрий 49 минут назад
Как же дети-мажоры любят жаловаться на свою тяжёлую жизнь, на свое тяжёлое детство.
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7k
Трям 50 минут назад
.нахуй эту зазвездившуюся мразь! И обоссать!
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43k
Notan Blaine 54 минуты назад
Что-то кажется она немного, как бы это помягче, п..злит. В 90-е было как раз наоборот, чем больше непонятных вещей, а еще если из-за границы, то тем ты круче среди одноклассников. Если конечно она не росла в глухой деревне.
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19k
Голос Вселенной 54 минуты назад
Рассказ о том, как дочь богатых родителей сделала карьеру "сама"...
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7k
Бу Час назад
ТП
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Человек и пароход
  • Дата регистрации: 03.03.2023
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