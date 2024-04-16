Популярная телеведущая Ксения Бородина (врожденная Амоева) в прошлом году переступила 40-летний рубеж. Она красивая, успешная, богатая, два раза была замужем, мама двоих чудесных дочерей. Сейчас ее избранником является стилист Алеко Надирян. Но, как красавица сама призналась в интервью, ее жизнь была далеко не безоблачной, ей с детства пришлось пережить жестокий хейт одноклассников, потом была гибель возлюбленного и много других несчастий.
Они могли бы сломить многих, но Ксения сильная и смогла не поддаваться ударам судьбы.
О воспитании детей
Как мать двох дочерей — 14-летней Маруси и 8-летней Теоны, Ксения Бородина старается максимально уберечь их от негатива в жизни. Ее функция — вырастить девочек полноценными личностями, оградив от того, что пришлось пережить ей. Дочки учатся в элитной частной школе, где не только дают многосторонние знания, но приучают к строгой дисциплине, самообслуживанию и нужным в жизни умениям.
Женщина за свою карьеру заработала достаточно денег, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Отцы девочек, хотя и в разводе с их мамой, также поддерживают дочерей и финансово, и эмоционально.
О зависти одноклассников
В интервью Бородина рассказала, что ее детство было сложным. Родители расстались, мама уехала жить в Италию к новому мужу, а ребенок остался с отцом и бабушкой.
Мама, как могла, заботилась о дочери, высылая ей красивую одежду, которой в российских магазинах не было. Это вызывало зависть, ненависть и хейт окружающих. Издевались над ней не только дети, но и учителя-хейтеры, что делало ее жизнь невыносимой. Она часто плакала и просила бабушку покупать ей одежду в «Детском мире», чтобы не выделяться среди одноклассников.
Как призналась Ксения, преследования в школе закалили ее характер и научили преодолевать трудности.
Семья и карьера
Полноценная семья у телеведущей не сложилась, а вот карьера развивается успешно. Ксения Бородина продолжает работать на телевидении, правда, уже имеет возможность выбирать проекты. Она сейчас получает высшее образование по специальности психолог сразу в двух вузах.
Но главное для нее — дети. Женщина сожалеет, что в детстве Маруси мало уделяла ей внимания, была излишне строгой. С младшей Теоной она намного лояльнее, теперь все свободное время посвящает любимым дочерям, каждый ребенок купается в ее любви.
Источник:
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