Как мать двох дочерей — 14-летней Маруси и 8-летней Теоны, Ксения Бородина старается максимально уберечь их от негатива в жизни. Ее функция — вырастить девочек полноценными личностями, оградив от того, что пришлось пережить ей. Дочки учатся в элитной частной школе, где не только дают многосторонние знания, но приучают к строгой дисциплине, самообслуживанию и нужным в жизни умениям.

Женщина за свою карьеру заработала достаточно денег, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Отцы девочек, хотя и в разводе с их мамой, также поддерживают дочерей и финансово, и эмоционально.

О зависти одноклассников