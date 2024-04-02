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Сообщество Без кота и жизнь не та 2210 постов • 510 подписчиков подписаться
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Режим ждуна

Режим ждуна

Автор:
02 апреля 2024 15:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   ждать   ждун   желание   кот   котик   ожидание   окно   фото   чувство   
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Нам всем всегда чего-то не хватает. И не только нам. Котикам тоже зачастую приходится ждать. Еды, солнца, весны. Но чаще всего пушистые ждуны проводят время в ожидании хозяина.

Нет, конечно, потом они могут состроить равнодушную мордочку и сделать вид, что совершенно даже и не ждали. Но мы-то знаем правду о трепетных сердцах, что прячутся за маской равнодушия.

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Метки: Животное   ждать   ждун   желание   кот   котик   ожидание   окно   фото   чувство   
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