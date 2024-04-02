Режим ждуна

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Нам всем всегда чего-то не хватает. И не только нам. Котикам тоже зачастую приходится ждать. Еды, солнца, весны. Но чаще всего пушистые ждуны проводят время в ожидании хозяина.
Нет, конечно, потом они могут состроить равнодушную мордочку и сделать вид, что совершенно даже и не ждали. Но мы-то знаем правду о трепетных сердцах, что прячутся за маской равнодушия.
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