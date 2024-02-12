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Мемы из соцсетей. Свежак за 12 февраля

Мемы из соцсетей. Свежак за 12 февраля

Автор:
12 февраля 2024 17:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3557
20
Интересный исторический факт, который тянет на мем: оказывается, что 12 февраля 1945 года Перу официально объявило войну Германии. Интересно, какой вообще в этом всём был смысл? Видимо, именно в этот момент власти Перу решили, что союзные войска без их помощи никак не справятся...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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14  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
Абсолютно все?? Автор, а ты отвечаешь за свои слова?
Лично я ни разу в жизни не видел тракториста, который-бы по весне рвался в спортзал после работы! И слесарей не видел, и строителей не видел таких,.... Или может сталевары ломятся в спортзалы после смены?
Какого хера ты за всех говоришь, плесень офисная?!
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11k
JeanLuk 4 минуты назад
Комментарий к фото
Обычно поссать хочется, а не булочку
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11k
JeanLuk 5 минут назад
Комментарий к фото
А зачем таймер при варке пельменей?
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29k
Сталкер 19 минут назад
А нехрен ложиться на пустой желудок.


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29k
Егор 23 минуты назад
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825
Казак 51 минуту назад
Блин, админы, забаньте уже этого юмориста...
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1k
Borman 53 минуты назад
Вот я дебил

Давно можно было внести никифоридиса в черный список и не смотреть этот бред.
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Никифоридис

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