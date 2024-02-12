Мемы из соцсетей. Свежак за 12 февраля

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Интересный исторический факт, который тянет на мем: оказывается, что 12 февраля 1945 года Перу официально объявило войну Германии. Интересно, какой вообще в этом всём был смысл? Видимо, именно в этот момент власти Перу решили, что союзные войска без их помощи никак не справятся...
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Лично я ни разу в жизни не видел тракториста, который-бы по весне рвался в спортзал после работы! И слесарей не видел, и строителей не видел таких,.... Или может сталевары ломятся в спортзалы после смены?
Какого хера ты за всех говоришь, плесень офисная?!
Давно можно было внести никифоридиса в черный список и не смотреть этот бред.