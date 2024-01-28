Ранее на Фишках было сообщение о задержании главы узбекской диаспоры в Москве:

На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

Сегодня появилось продолжение:

Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.

После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.

Как пишет Макс Дивнич , Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.

Баратов несколько раз в Стамбуле встречался с людьми, которые представились ему офицерами разведки Её Величества.

Суть работы Баратова заключалась в выявлении среди узбекской диаспоры "хороших и плохих".

Все "хорошие" должны были стать гражданами России, потом быть готовыми прийти в пункты сбора в час Х в конце марта 2024...

Все остальные подробности проходят под грифом секретно.

Баратов после задержания выразил готовность работать с ФСБ и дать показания, изобличающие враждебную работу британских спецслужб.