Появились новые подробности
Ранее на Фишках было сообщение о задержании главы узбекской диаспоры в Москве:
На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме
Сегодня появилось продолжение:
Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.
После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.
Как пишет Макс Дивнич , Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.
Баратов несколько раз в Стамбуле встречался с людьми, которые представились ему офицерами разведки Её Величества.
Суть работы Баратова заключалась в выявлении среди узбекской диаспоры "хороших и плохих".
Все "хорошие" должны были стать гражданами России, потом быть готовыми прийти в пункты сбора в час Х в конце марта 2024...
Все остальные подробности проходят под грифом секретно.
Баратов после задержания выразил готовность работать с ФСБ и дать показания, изобличающие враждебную работу британских спецслужб.
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Когда же этот поганый остров потопят в атлантике.