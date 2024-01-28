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Автор:
28 января 2024 12:02
Сообщество : Политика
Метки: #Узбекистан   #диаспора   #задержание   #экстремизм   
507
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Появились новые подробности

Ранее на Фишках было сообщение о задержании главы узбекской диаспоры в Москве:

На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

Сегодня появилось продолжение:
Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.

После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.

Как пишет Макс Дивнич , Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.

Баратов несколько раз в Стамбуле встречался с людьми, которые представились ему офицерами разведки Её Величества.

Суть работы Баратова заключалась в выявлении среди узбекской диаспоры "хороших и плохих".

Все "хорошие" должны были стать гражданами России, потом быть готовыми прийти в пункты сбора в час Х в конце марта 2024...

Все остальные подробности проходят под грифом секретно.

Баратов после задержания выразил готовность работать с ФСБ и дать показания, изобличающие враждебную работу британских спецслужб.

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Метки: #Узбекистан   #диаспора   #задержание   #экстремизм   
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11  комментариев
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37k
Андрей Иванов Час назад
Ай-ай-ай. Никогда такого не было и вот опять.
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3k
Максим Макашев Автор поста 21 минуту назад
Первый - пошёл. Остальным главам диаспор - приготовиться
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68k
Андрей Полчаса назад
Англичанка, как всегда - гадит.
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31k
Юрьевич Полчаса назад
Это лишний раз подтверждает, что на территории РФ не должно быть никаких объединений иностранных граждан, тем более по национальному признаку. Я уверен, что с остальными диаспорами та же фигня... наверняка сотрудничают с иностранными разведками.
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18k
banzai7 Полчаса назад
Это всё, что нужно знать о диаспорах.
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136k
parallax Полчаса назад
В духе наглосаксов, чужими руками устраивать смуты и перевороты.
Когда же этот поганый остров потопят в атлантике.
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ну, начало не плохое. У меня друг детства в ГРУ работает, уже полковник, я и сам служил срочную в ОБОН КГБ СССР. Подробностей он конечно же не рассказывает, но тенденция имеется. И это не есть плохо.
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16k
GROMOZEKA 36 минут назад
Пффф, обыкновенная мразь продажная
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7k
Alex 41 минуту назад
Повесить собаку!
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