FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15617 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Телёнок играет с мужчиной в догонялки

Телёнок играет с мужчиной в догонялки

Автор:
05 января 2024 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   добро   догонялки   животные   милота   позитив   телёнок   
1830
1
1

Этому теленку очень нравится играть в догонялки. Посмотрите, как он с удовольствием носится по двору вместе со своим другом.

Все без исключения животные любят играть. Случай в видео это лишний раз подтверждает.

Приятели играют в догонялки и очень счастливы в компании друг друга. А как доволен маленький пушистик! Он нашел себе двуногого товарища, который не только заботится о нем, но и играет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   добро   догонялки   животные   милота   позитив   телёнок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин Час назад
Папаня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr 6 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Артур 19 минут назад
Всегда мучает вопрос: А как потом отправлять его на убой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... Час назад
Опасная игра, меня в детстве козленок спать отправил одним ударом с головы, после этого в загон ходил на изготовке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 2 часа назад
Милота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783611



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год
Набирающие популярность в сообществах
Лапка
Лапка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Были времена

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#США#Юмор#СССР#кот#милота#история
#фото#факты#полиция#Разное#девушки#Новый год#интересное
#в мире#Прикол#кино#фильм#добро#подборка
Собака окончила университет вместе с хозяйкой и получила собственный диплом Собака окончила университет вместе с хозяйкой и получила собственный диплом Знакомство взрослого пса с новым другом Знакомство взрослого пса с новым другом В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня

На что жалуетесь?

Вернуться