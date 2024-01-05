Телёнок играет с мужчиной в догонялки

Все без исключения животные любят играть. Случай в видео это лишний раз подтверждает.

Приятели играют в догонялки и очень счастливы в компании друг друга. А как доволен маленький пушистик! Он нашел себе двуногого товарища, который не только заботится о нем, но и играет.