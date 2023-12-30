В Якутии несмотря ни на что поставили скульптуру дракона из навоза

12 лет подряд житель села Уолба Таттинского района Михаил Боппосов создавал из навоза символов года, каждому году новую навозную скульптуру. В этом году не смог приступить к работе, помешала онкология. Но его брат не смог допустить, чтобы традиция прервалась и занял место навозного скульптора.
Администрация села очень переживала, что Михаил не сможет украсить площадь к Новому году, скульптор проходил обследование и терапию. Болезнь диагностировали еще летом 2021 года. И в этом году она не позволила творцу приступить к работе. Но его брат Иван Боппосов, поддержал Михаила и изготовил из продуктов коровьей жизнедеятельности дракона - символа наступающего года. Дракон получился очень колоритным.
Уже в прошлом году Михаилу было тяжело работать над скульптурой зайца, и ему помогали братья.
Дело это кропотливое, занимает не один день, но результаты впечатляют.
Сам Михаил отметил, что задумку свою он выполнил полностью и создал все 12 символов года по восточному календарю.
Вот такое не очень ароматное хобби, стло по настоящему доброй традицией не только для семьи скульпторов, но и для всей Якутии.
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