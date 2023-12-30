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В Якутии несмотря ни на что поставили скульптуру дракона из навоза

В Якутии несмотря ни на что поставили скульптуру дракона из навоза

Автор:
30 декабря 2023 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Якутия   дракон из навоза   михаил Боппосов   навоз   символ года   скульптура   
1852
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12 лет подряд житель села Уолба Таттинского района Михаил Боппосов создавал из навоза символов года, каждому году новую навозную скульптуру. В этом году не смог приступить к работе, помешала онкология. Но его брат не смог допустить, чтобы традиция прервалась и занял место навозного скульптора.

Администрация села очень переживала, что Михаил не сможет украсить площадь к Новому году, скульптор проходил обследование и терапию. Болезнь диагностировали еще летом 2021 года. И в этом году она не позволила творцу приступить к работе. Но его брат Иван Боппосов, поддержал Михаила и изготовил из продуктов коровьей жизнедеятельности дракона - символа наступающего года. Дракон получился очень колоритным.


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Уже в прошлом году Михаилу было тяжело работать над скульптурой зайца, и ему помогали братья.

Дело это кропотливое, занимает не один день, но результаты впечатляют.


Сам Михаил отметил, что задумку свою он выполнил полностью и создал все 12 символов года по восточному календарю.


Вот такое не очень ароматное хобби, стло по настоящему доброй традицией не только для семьи скульпторов, но и для всей Якутии.

Источник:

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Метки: Якутия   дракон из навоза   михаил Боппосов   навоз   символ года   скульптура   
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17  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
навоз пахнет не противно а сеном и молоком смесью запахов коровы и лета. или это мне как деревенскому кажется так . но в Якутске сейчас морозы под полтинник так что запахи там врятли почувствуешь.
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7k
Нестерин Сергей Минуту назад
змею как будто высрали
, но в вообще интересно. А главный вопрос:- Где брали СТОЛЬКО говна? Я знаю сколько "делает" корова, я знаю как быстро мёрзнет коровья лепёха на морозе. От одной коровы столько не будет. Там не меньше двух десятков зараз испражнялись.
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13k
Григорий Бабкин 14 минут назад
Колхоз "Имени Красных Яиц". Идёт собрание. Председатель: - Граждане! У меня две новости, хорошая и плохая. Плохая. В колхозе неурожай. Ничего не собрали, жрать придётся говно. Теперь хорошая. Говна у нас много!
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20
Liberman Полчаса назад
Чё за новости на фишках, то говнофонтан в Подмосковье, то говноскульптуры???
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2k
Сергей Зайцев Час назад
Вот оно, произведение "из говна и палок"
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803
ZeroCross.ru 2 часа назад
раскрыт аромат нового освежителя воздуха "дыхание дракона"
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41k
Сергей 2 часа назад
Нет там никаких ароматов, зима однако.
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14k
котегRUS 3 часа назад
Не знаю как у вас, а у нас такая традиция..
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6k
Трям 4 часа назад
Истинный говномес!
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