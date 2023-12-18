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25 новогодних ёлок с изюминкой

25 новогодних ёлок с изюминкой

Автор:
18 декабря 2023 16:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: декор   елка. украшения   идеи   идеи к новому году   новогодние елки   оригинальные идеи   рождественская елка   
948
26

Вы уже поставили ёлку? До Нового года осталось не так уж много. Самое время украшать дом к празднику! Посмотрите на эти оригинальные елочки — во-первых, это красиво, а во-вторых, поднимает настроение.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: декор   елка. украшения   идеи   идеи к новому году   новогодние елки   оригинальные идеи   рождественская елка   
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
Идеальной ёлки не существу...
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Из всего этого насчитал только три ёлки.
Остальное, скажем так, "изделия ёлкосодержащие".
№18 - по-моему, просто гора мусора...

PS Пирамиду из туалетов назвать ёлкой это сильно. Эстонцы так держать!!!
Представляю, что за подарки под ней лежат....
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