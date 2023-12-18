25 новогодних ёлок с изюминкой

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Вы уже поставили ёлку? До Нового года осталось не так уж много. Самое время украшать дом к празднику! Посмотрите на эти оригинальные елочки — во-первых, это красиво, а во-вторых, поднимает настроение.
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3. «Рождественская книжная елка, которую установил книжный магазин на ж/д вокзале. Внизу места для читателей, ожидающих поезда»
6. «Не могу налюбоваться на свою космическую ель. Три дня раскрашивала шарики, но оно того стоит!»
8. «Новогодняя елка из плавника, выброшенного на берег. Лучшее из того, что есть на тропическом острове»
10. «Мое перевернутое дерево из радужного стекла, усыпанное кристаллами. Моя любимая елка, которую я когда-либо делала. Мне нравится, как нетрадиционно и уникально она выглядит»
18. «Наша елка. Мы не могли позволить себе рождественские украшения, поэтому использовали вещи, которые у нас уже были»
21. «Моя первая рождественская елка в моей первой квартире (живу один). Всем счастливых праздников»
24. «В этом году я решил не покупать новогоднюю елку, а сделал свою собственную из сухих веток»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: декор елка. украшения идеи идеи к новому году новогодние елки оригинальные идеи рождественская елка
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Остальное, скажем так, "изделия ёлкосодержащие".
№18 - по-моему, просто гора мусора...
PS Пирамиду из туалетов назвать ёлкой это сильно. Эстонцы так держать!!!
Представляю, что за подарки под ней лежат....