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А дядя Миша прав. Цитаты М. Задорного

А дядя Миша прав. Цитаты М. Задорного

Автор:
13 ноября 2023 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: М.Задорнов   Юмор   цитаты   
395
24

Всё-таки это был гениальный человек, который оставил после себя множество жизненных, мудрых и прикольных высказываний, которые останутся в нашей памяти на всю жизнь.

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Метки: М.Задорнов   Юмор   цитаты   
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10  комментариев
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7k
Бу Час назад
жизненно, очень жаль, что он так рано ушел из жизни(
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klop Час назад
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297
Homefighter Час назад
Эх, дядь Миша, сколько материала для твоих шуток пропадает без тебя! Покойся с миром!
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87
Топор плывёт Час назад
Если почитать его высказывания, то почему-то возникает стойкое ощущение, что они как -то противоречат друг другу. С одной стороны, он говорит, что у нас только и делают, что или воруют или лентяйничают(2,7,10,11,12,13,14,16,20,22). А с другой стороны, что нужно было прорубить в Европу форточку, что бы выкидовать туда мусор. И вообще они тупые. (3,6, 24). Получается, что в России живут в основном жулики и лентяи. А за рубежом только тупые и общение с ними нужно ограничить выбрасыванием туда мусора.
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28k
Lehoia Час назад
Что-то мне подсказывает, что доживи Михаил Николаевич до наших дней, он уже в иноагентах числился.
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87
Топор плывёт Lehoia 56 минут назад
Точно - нет. Несмотря на свои высказывания, он был очень лоялен к власти. Примерно, как Хазанов.
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14k
Antique computer Час назад
Это ж надо из моря цитат надергать почти исключительно о политике. Поставил заслуженный минус.
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87
Топор плывёт Час назад
Комментарий к фото
Наверно, поэтому её и назвали французским словом - "Гильотина".
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3k
Едондер пуп Час назад
Фамилия -Задорнов а не Задорный, поэтому цитаты Задорнова, а не Задорного!
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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