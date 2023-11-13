А дядя Миша прав. Цитаты М. Задорного

395
24
Всё-таки это был гениальный человек, который оставил после себя множество жизненных, мудрых и прикольных высказываний, которые останутся в нашей памяти на всю жизнь.
×
×
Ссылки по теме:
- Революционные цитаты В. И. Ленина
- Цитаты об отношениях, любви, мужчинах и женщинах
- Все мы стареем... Грустные цитаты о возрасте
- "Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями
- Цитаты Антуана де Сент-Экзюпери
Метки: М.Задорнов Юмор цитаты
Новости партнёров
реклама