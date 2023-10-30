Сам себе извозчик

А увлечение музыкой пришло к Новикову в 14 лет — в 1967 году под впечатлением от просмотра х/ф «Вертикаль» (реж.: Станислав Говорухин, Борис Дуров) с Владимиром Высоцким в главной роли, где он исполнил свои песни. Начал осваивать гитару. И, будучи уже студентом Уральского политехнического института/УПИ, Александр играл в институтском ВИА Полимер, исполнявшем советские хиты и некоторые зарубежные композиции. А затем из вуза был отчислен, как он сам говорил — за исполнение на одном из институтских мероприятий песни из репертуара The Beatles.

На протяжении следующих 10 лет Новиков безуспешно пытался получить высшее образование, проходя обучение в различных институтах, включая Свердловский горный и лесотехнический. Но его отовсюду отчисляли из-за скандального поведения, плохой успеваемости и прочих обстоятельств. Однако, Александр не очень переживал из-за этого, так как уже решил полностью погрузиться в занятие музыкой.