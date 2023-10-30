Сам себе извозчик

Александру Новикову исполняется 70 лет
Советский и российский поэт, музыкант, композитор, автор-исполнитель песен, художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Васильевич Новиков родился 31 октября 1953 года, в пос. Буревестник на о. Итуруп (Курильский р-н, Сахалинская обл.). Отец — военный лётчик, мать — домохозяйка. Первые 2 года его жизни семья жила на Сахалине, затем некоторое время — в латвийском пос. Вайнёде (АЦ Вайнёдского края), затем 10 лет в г. Фрунзе (Киргизская ССР), где Саша пошёл в школу, а в 1969 году он переехал в Свердловск, где и закончил обучение. Была у него ещё и младшая сестра Наталья, которая выступала за молодёжную сборную СССР по баскетболу — в 17 лет погибла вместе с командой во время авиаперелёта в Прагу.
В школе Новиков показал себя не с лучшей стороны — дисциплину не соблюдал, грубил учителям, учиться не хотел. Однако тяга к гуманитарным наукам у него была. Особенно ему нравились литература: ещё будучи первоклассником, Саша знал все произведения Сергея Есенина. В 4-5 классе он был исключён из пионеров: будущий музыкант с детства не любил существующую власть и не скрывал от окружающих, что он — антисоветчик. Зато очень любил спорт и посещал сразу 2 секции: бокса и самбо.
А увлечение музыкой пришло к Новикову в 14 лет — в 1967 году под впечатлением от просмотра х/ф «Вертикаль» (реж.: Станислав Говорухин, Борис Дуров) с Владимиром Высоцким в главной роли, где он исполнил свои песни. Начал осваивать гитару. И, будучи уже студентом Уральского политехнического института/УПИ, Александр играл в институтском ВИА Полимер, исполнявшем советские хиты и некоторые зарубежные композиции. А затем из вуза был отчислен, как он сам говорил — за исполнение на одном из институтских мероприятий песни из репертуара The Beatles.
На протяжении следующих 10 лет Новиков безуспешно пытался получить высшее образование, проходя обучение в различных институтах, включая Свердловский горный и лесотехнический. Но его отовсюду отчисляли из-за скандального поведения, плохой успеваемости и прочих обстоятельств. Однако, Александр не очень переживал из-за этого, так как уже решил полностью погрузиться в занятие музыкой.
А в 1971 году бывший студент получил свой 1-й срок — за драку, устроенную им в ресторане: Новиков и его приятель заступились за официантку, когда один из посетителей отказался платить, применив против неё физическую силу. Тогда Александру дали условной наказание — 1 год с обязательным привлечением к труду (в народе «химия»), во время которого он строил Дом Быта в Нижнем Тагиле.
Чуть позже в жизни Новикова появилась ещё одна страсть — автомобили. В середине 1970-х гг. он устроился автомехаником, где в одной из автомастерских Свердловска восстанавливал изуродованные в авариях машины. Свою первую «копейку» он заимел именно в те годы — некий лихач разбился на ней насмерть, и Александр буквально по винтику восстановил автомобиль и забрал его себе.
В конце 1970-х гг. Новиков около 4-х лет работал музыкантом и певцом в дорогих свердловских ресторанах, где оттачивал мастерство, исполняя композиции в разных жанрах, и неплохо зарабатывая. За это время он сумел открыть собственную студию-мастерскую, где записывал песни в стиле рок (его ансамбль назывался тогда Полигон). «Официально» же с 1980 по 1984 год работал мастером производственного обучения в ПТУ.
А в 1980 году Александр создал группу Рок-полигон, где выступал в качестве солиста, гитариста и автора песен. Песни музыканты исполняли на подпольных концертах в стилях рок-н-ролл, реггей и «новая волна» с элементами панк-, хард- и психоделического рока. Тексты же отличались филармоничностью. За свою историю группа записала 2 одноимённых себе альбома: в 1983 (при официальном издании на CD год ошибочно указан как 1981) и 1984 годах.
В 1981 году музыкант основал профессиональную студию звукозаписи «Новик-рекордс», где записывал не только свои альбомы, но и многих свердловских музыкантов — известных в будущем групп ЧайФ, Агата Кристи, Nautilus Pompilius и др.
А в 1984 году Новиков вдруг резко отошёл от рок-тематики и записал в мае неожиданный для многих альбом «городских романсов» «Вези меня, извозчик», включающий в себя композиции «Куда ведут пути-дорожки», «Город древний», «Рублики-копеечки», «Телефонный разговор». В записи приняли участие и бывшие его коллеги по Рок-полигону: Алексей Хоменко и Владимир Елизаров. Альбом сенсационно побил все рекорды популярности и масштабы тиражирования.
Но у большого успеха была и обратная сторона: Новиковым заинтересовался КГБ — установили за ним наблюдение, прослушивали телефонные разговоры, о музыканте собиралась подробная информация, и в какой-то момент её накопилось более чем достаточно.
5 октября 1984 года Александр был арестован, и в 1985 году осуждён по приговору Свердловского суда по ст.93.1 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения) на 10 лет лишения свободы.
Официально — в связи «с деятельностью по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры-фальсификата». Однако, в своих интервью сам музыкант неоднократно отмечал, что посадили его именно за «Извозчика», ссылаясь на дело, начинавшееся с документа «Экспертиза по песням Александра Новикова» (проведена членом Союза писателей СССР Евгением Родыгиным, членом редакторского комитета журнала «Урал» Вадимом Очеретиным и представителем Минкульта СССР Виктором Олюниным), в котором были изложены рецензии на каждую песню из альбома. По её результатам было принято решение: «автор вышеупомянутых песен нуждается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции».
На самом же деле, посадили его за подделку: увлекаясь электроникой, музыкант с друзьями наладил выпуск электронной аппаратуры и студийного оборудования для Дворцов культуры и кинотеатров, которая имитировала известные мировые бренды, как по внешнему виду, так даже где-то и по качеству звучания. На аппаратах делали надпись «Marshall» и продавали как настоящий «Marshall» (за что вполне можно «присесть» и сегодня).
На свободе у Александра остались жена Мария, на которой он женился ещё в 1975 году, во время учёбы в геологическом институте, когда они проходили геодезическую практику, сын Игорь (1975 г.р.) и дочь Наталья (1982 г.р.).
«Весь вокзал смотрел, как меня «принимала» камышловская тюрьма. А самое смешное, когда поехали в «воронке», шофёр поставил запись «Извозчика». Меня ведь тогда все и везде слушали. И менты слушали, и следователи, которые допрашивали. Один мне так прямо и говорил: мол, мне лично твой альбом нравится, но что я могу поделать? Тюрьма в Камышлове буквой «о», окна камер выходят во двор. Чтобы камеры между собой не переговаривались, во дворе стоят громкоговорители — врубают музыку, если что. Так вот, очень часто это была музыка из моего альбома. А когда меня на суд везли, опять в «воронке» крутили «Вези меня, извозчик» (А. Новиков, «Записки уголовного барда», 2012) .
В лагере на севере Свердловской области, куда его направили по приговору суда, он отказался от «тёплого» места в библиотеке и выбирал для себя только самую тяжёлую работу: занимался заготовкой леса и строительством. Благодаря своим мужским поступкам и таланту автора-исполнителя, Новиков был на зоне, что называется, «в авторитете».
Там же в лагере Новиков написал большинство своих стихов, среди которых: «Верстачная лирика», «Я выхлопотал боль и соль себе на раны…», «Гитара и шарманка», «Мы с тобой увидимся не скоро…», «Цыганка», «Четыре зуба», «Жена», «Ночь навылет звездой протаранена…» и др. А ещё в СИЗО им была создана пьеса-басня «Комарилья», в которой в шуточной форме была представлена вся картина суда, а под масками зверей показаны реальные люди, замешанные в этом деле.
А в 1990 году Указом Верховного Совета РСФСР от 27 февраля Новиков был освобождён из мест лишения свободы с испытательным сроком (в 1992 году Верховный Суд России отменил приговор по его делу — «за отсутствием в действиях состава преступления»).
По слухам, освобождением своим музыкант был обязан тогдашнему Президенту Борису Ельцину (кстати, «сажал» Новикова тоже Ельцин, который в те годы был 1-м секретарем Свердловского обкома) — БН встречался со студентами УПИ, и среди заданных ему вопросов, был такой: «посадили, мол, Новикова незаконно, сидит уже 6 лет, просим разобраться». Ельцин положил ту записку в карман и сказал: «Я не знаю всех обстоятельств дела, но берусь за него». И не обманул. Через 3 месяца после этой встречи певца выпустили на свободу.
Но встретила Новикова уже совсем другая страна. Теперь за частнопредпринимательскую деятельность не сажали (даже наоборот — поощряли), а «блатные» песни с закрытых концертов перекочевали на официальную эстраду. Так что освобождение его пришлось как нельзя кстати.
Отсидев больше 5 лет, Новиков вернулся в Свердловск, и уже на следующий день после возвращения, на своей восстановленной студии начал работать над новыми песнями, бОльшую часть которых сочинил в заключении. Результатом этой работы стали сольные альбомы «В Екатеринбурге» (записанный всего за 3 недели) и «Ожерелье Магадана».
Первые после освобождения концерты, а точнее «творческие встречи», Новиков дал в мае того же года в ДК пос. Верх-Нейвинский (Свердловская обл.), а уже 25-27 мая вместе с аккомпанирующей группой дал «большие» концерты в свердловском Дворце спорта.
Сразу же после этого последовал и гастрольный тур по городам СССР. И уже в начале 1991 года Новиков дал свои первые концерты в Театре эстрады в Москве.
В середине 1990-х гг. за альбом «Шансоньетка» певец был удостоен престижной премией «Овация». Одноимённая песня с пластинки хорошо знакома многим любителям шансона.
БОльшую часть своих первых больших гонораров Александр направлял на развитие предпринимательства и благотворительность. Так, все средства от одного из концертов в Театре эстрады были перечислены на строительство екатеринбургского Храма на Крови. В конце 1990-х гг., вместе с уральским мастером Николаем Пятковым, певец разработал для храма макеты 7 колоколов, которые отлил затем на собственные средства. Все колокола имели барельефы членов царской семьи и имена каждого из них: самый большой из них называется «Николай II», самый маленький — «Цесаревич Алексей». Но позже выяснилось, что храм должен быть огромных размеров, и отлитые колокола оказались для него маловаты. Поэтому, в 2000 году Новиков передал их новому мужскому монастырю на Ганиной Яме (Монастырь святых Царственных страстотерпцев) под Екатеринбургом, где были сброшены в шахту тела Романовых и их прислуги.
В 1990-е гг. музыкант занимался предпринимательством: в разное время владел несколькими магазинами в Екатеринбурге, колхозом, компанией по грузоперевозкам из ОАЭ, авиакомпанией (!), а также заводом дефибрерных камней (абразивные инструменты, собранные из отдельных абразивных сегментов на керамической связке) АО «ДЕФТ» (таких всего 2 в мире — 2-й в Канаде).
Становление бизнеса у Александра шло не слишком гладко. Екатеринбург не зря считался тогда крупнейшим мафиозным городом, в котором одними из первых в стране стали бушевать бандитские войны. Пытались наехать и на Новикова-бизнесмена. Сам он так вспоминает об этом периоде:
«У меня были определённые проблемы. Не то чтобы с рэкетом, но, скажем, была конкуренция с фирмами, тоже занимающимися грузоперевозками из Эмиратов. И когда не удавалось договориться нормально, были разные наезды на меня. Дело доходило до стрельбы, взрывов машин, поджогов. В окно моего офиса бросали гранаты, поджигали мой «Мерседес». Но той стороне, я думаю, тоже несладко пришлось.
Но сейчас у меня в Екатеринбурге нет ни с кем враждебных отношений, я не вмешиваюсь ни в чьи дела, и никто не вмешивается в мои. У меня есть свой бизнес, своё поле, которое я умею защитить, и я не делаю никаких шагов на чужую территорию…».
И в творчестве тоже было не всё гладко. Песни Новикова пели и другие исполнители. Например, Михаил Шуфутинский. Но отношения между ними испортились. Поводом послужило то, что Михаил несколько раз без ведома автора изменял текст песен и в выходных данных «забывал» упомянуть его имя. Апогеем разборок стал случай, когда некая фирма выпустила альбом Шуфутинского с песнями Новикова, не поставив в известность последнего и изменив названия его песен. Александр не стал подавать жалобу в суд, а поступил проще — пришёл на студию и потребовал заплатить неустойку — $25 тыс. По его словам, деньги ему заплатили.
А в 1993 году Новиков стал продюсером московской певицы, ученицы Зураба Соткилавы и бывшей солистки ансамбля еврейской музыки Мицва п/у Виктора Лензона — Натальи Штурм.
«С Наташей мы познакомились случайно. В Московском театре эстрады. Я заглянул туда на минутку. По каким-то делам. Вижу у зеркала красивую девушку. Подошёл, поинтересовался: «Девушка, вы поёте или танцуете?». Конечно же, с целью «пристать», завязать разговор. Она обиделась: «Какие танцы? Я певица. Наташа Штурм. А вы кто?» — «Александр Новиков». Внимательно посмотрела: «А я думала, Новиков — маленький лысый еврей и живет в Америке».
Я даже опешил от такого представления о моей персоне. Остался на концерт. Послушал её выступление. Очень не понравились песни. Тексты абсолютно бездарны, хоть и написаны известными песенниками. Я прямо сказал об этом: «Наташа, чем раньше вы выбросите эти тексты в помойное ведро, тем быстрее станете знаменитой», — «А где ж мне взять другие песни? Надо много платить. У меня денег нет!», — «А я вам напишу» (из воспоминаний А. Новикова).
За 4 года сотрудничества музыкант написал материал для 2-х её альбомов, в том числе и главный хит Натальи — «Школьный роман». Одноимённый клип активно ротировался затем по центральным российским ТВ-каналам. Успеху певицы немало поспособствовала выдуманная статья, вышедшая в 1995 году в газете «Speed-Инфо» о том, что Новиков выиграл её в карты (в которые, кстати, довольно прилично играл ещё с детских, «дворовых», лет).
Музыкант продолжал записывать и свои новые песни и снимать клипы. Так, ещё в 1993 году он, совместно и режиссёром Кириллом Котельниковым, снял уникальный по тем временам в своём роде клип на песню «Шансоньетка», в котором реальное изображение было совмещено с рисованным, причём без какого-либо использования компьютерных технологий.
Ездил Александр и в многочисленные гастроли по стране, в том числе — в «места не столь отдалённые», поддерживая своими выступлениями сидельцев.
И уже тогда Новиков выступал с резкой критикой отечественного шоу-бизнеса. Он осудил деградацию российской эстрады, низкий вкус исполнителей и их авторов, засилье гомосексуализма, клановость и кумовство самого шоу-бизнеса, а также называл «позорной» практику работников ТВ брать с исполнителей деньги за прокрутку клипов. В результате музыкант попал в негласные списки «лиц, нежелательных к показу», однако это только добавило ему популярности и интереса со стороны простых граждан.
«— Что, по Вашему мнению, у нас сегодня происходит с массовой культурой в России? С какими проблемами сталкиваются сегодня деятели культуры?
— С вопиющей безвкусицей, малограмотностью и воинствующей серостью. Страна захлёбывается в «собчачестве», в вакханалии газетной и интернет-клеветы и взаимных оскорблений. Телевидение стало как помойный бак. С дикими бездарнейшими сериалами, где все орут, вопят. По-свински относятся к женщине. Где, подчас, работники правоохранительных органов ничем не отличаются от бандитов. Если сегодня не ввести персонификацию и адресную принадлежность в интернете, так и будет продолжаться глумление и изгаляние под псевдонимами и «никами», позволяющее оскорблять, клеветать и порнушничать анонимно» (из интервью А. Новикова Дмитрию Григорьеву, «Аргументов недели. Урал», май 2013).
Затем, в 1994 году, снова с Котельниковым, Александр снял д/ф о группе Boney M. и её создателе Фрэнке Фариане «О, этот Фариан!»/Oh, this Farian!. Съёмки его проходили в Люксембурге и Германии. Правда по российскому ТВ фильм так и не показали. Работал также в качестве режиссёра нескольких фильмов, включая «Я только что вышел из клетки», «Гоп-стоп шоу» и «Ты помнишь, девочка?».
У певца есть также несколько альбомов, где он исполняет и песни на стихи других авторов. Так в 1997 году Новиков выпустил диск «Сергей Есенин», где пел песни на популярные стихи великого русского поэта.
А 24 января 1998 года Новиков принял участие в гала-концерте в честь 60-летия Владимира Высоцкого, прошедшем в СК «Олимпийский». Среди 3-х десятков артистов он был одни из немногих, кто исполнил сразу 2 песни барда: «Песня про стукача» и «Большой Каретный».
«Идея изначально была обречена на провал. Одно дело петь «Старые песни о главном», и совсем другое — песни Высоцкого. Поэтому лишь 2-3 исполнителям (Александр Новиков, Лесоповал, Любэ) удалось если не приблизиться к авторскому варианту, то хотя бы не испортить его. Все остальные участники концерта с этим не справились» (Фёдор Раззаков, «Владимир Высоцкий. Я, конечно, вернусь…», 2005).
16 июня 2003 года Новиков был награждён высшей церковной наградой — Орденом Святого благоверного кн. Даниила Московского — за заслуги в строительстве Храма-на-Крови в Екатеринбурге. А с 2004 года музыкант — президент Фонда «400-летие Дома Романовых» на Урале.
24 июня 2010 года Александр Васильевич был назначен художественным руководителем Уральского театра эстрады, где, изучив репертуар, единоличным решением запретил постановку «Голубой щенок», пользовавшуюся популярностью среди уральских театралов. Артист увидел в спектакле намёк на педофилию, низкосортность и отсутствие вкуса в художественной подаче материала.
28 октября 2010 году вышел альбом Новикова на стихи поэтов Серебряного века «Ананасы в шампанском», в записи которого принял участие Макс Покровский (Ногу Свело), исполнив дуэтом с Александром песню на стихи Саши Чёрного «Тарарам».
А в 2011 году Новиков и, «человек по фамилии, созвучной с Овальный», призывали жителей Екатеринбурга не пренебрегать выборами и с чистой совестью голосовать. Они даже выпустили видео-пародию на стандартную предвыборную рекламу «ГОЛО... СУЙ!».
В 2013 году о певце был снят 4-серийный д/ф «Настоящий» (реж. К. Котельников, премьера на «Шансон-ТВ») по мотивам его автобиографии «Записки уголовного барда» (2012).
С 2014 года музыкант является членом жюри телепередачи «Три аккорда» и неоднократно сам выступал на её сцене.
А в декабре 2016 года Новикову было предъявлено очередное обвинение — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). И 23 декабря он был отправлен судом на 2 месяца под домашний арест. По версии следствия, Александр и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге около 150 млн. руб., а затем, якобы, перевели их на свои счета. Строительство поселка было остановлено, а сумму ущерба оценили в 35 млн. 627 тыс. руб.
Но 16 июля 2019 года Управление Следственного Комитета по Свердловской области прекратило уголовное преследование Новикова, «в связи с отсутствием состава преступления». И в августе 2020 года певец получил судебное постановление о возмещении ущерба в связи с незаконным судебным преследованием и привлечением его к уголовной ответственности.
За свою творческую деятельность Александр Васильевич написал более 300 песен, выпустил 3 десятка пластинок и был удостоен неофициального звания родоначальника жанра «городской романс». При этом 3 раза отказывался от звания Заслуженного артиста России. В период 2002-21 гг. он целых 12 раз номинировался на премию «Шансон года», в 9-и из которых стал лауреатом.
Долгие годы (примерно с 1997-98 года) писал музыкант мемуары, публикация которых, то переносилась, то откладывалась. И только в 2012 году они увидели свет.
«Удивительная вещь — память. Она не умеет врать. Не носит в себе долго плохое и злое. Если не стирает совсем, то закапывает на самом дне и укрывает хорошим. Или наряжает страшное в такие наряды, что страшным это уже и не кажется. Улыбнешься, усмехнешься, нет-нет, да и порадуешься, что всё позади и сам как-то это пережил. Но случись писать книгу, как, к примеру, эту, — тут уже приходится в этой самой памяти покопаться. Всего прожитого в ней не сыскать, а что и сыщешь — то как обрывки, клочки, вроде записок из далёкого времени, которое она уже перекрасила в пастельные тона, сточила в нём острые углы и выдернула занозы» (А. Новиков, из предисловия к книге «Записки уголовного барда»).
Музыкант ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, не курит и много времени проводит со своей семьёй: первой и единственной женой Марией и их детьми: Игорь профессионально занимается фотографией, а Наталья является дизайнером и искусствоведом.
Награды А. Новикова:
Премия «Шансон года» — музыкальная премия, вручается с апреля 2002 года «Радио Шансон» за особые достижения в области жанра «шансон». Номинанты определяются путём слушательского голосования в эфире и на сайте радиостанции. Еженедельно в хит-парад «Радио Шансон» голосованием отбираются 12 лучших песен. Исполнители, занимавшие 1-е строчки хит-парада в течение года, становятся лауреатами и получают официальный диплом, а с 2004 года — ещё и позолоченную статуэтку гитарного грифа. Специальными дипломами премии награждаются также поэты и композиторы. За песни:
2002 — «Красивоглазая» (Категория «Песня»),
2005 — «Вези меня, извозчик» («Песня»),
2010 — «Тарарам» (дуэт с М. Покровским), «Вези меня, извозчик» («Певец»),
2011 — «Над розовым Морем», «Крошка» («Песня», «Певец»),
2012 — «Плейбой», «Расстанься с ней» («Певец»),
2014 — «Окурок», «На палубе горланят в караоке» («Певец»),
2015 — «Шансоньетка», «Расстанься с ней» («Песня»),
2016 — «Когда мне было 20 лет», «Помнишь, девочка?» («Певец»),
2017 — «Девушка с плаката», «Вези меня, извозчик» («Певец»),
2018 — «Шансонье», «Девочка-огонь» («Певец»),
2019 — «Три девушки», «Вези меня, извозчик» («Песня»),
2021 — «Плутаю по Китаю», «Расстанься с ней» («Песня»),
2022 — «Золотая рыба», «Бомба» («Песня»).
Дискография А. Новикова:
Магнитоальбомы: «Рок-полигон» (А. Новиков и гр. Рок-полигон, официально не издавался, 1983), «Вези меня, извозчик» («медленная» версия, 11 песен, 1983), «Рок-полигон II» (А. Новиков и Рок-полигон, 1984), «Вези меня, извозчик» («Улица Восточная») (18 песен, 1984), «Второй концерт после освобождения» (официально не издавался, 1990), «Я в Екатеринбурге» (А. Новиков и гр. Внуки Энгельса, 1990).
Виниловые пластинки: «Вези меня, извозчик» (А. Новиков и гр. Хипиш, 9 песен, 1991), «Ожерелье Магадана» (1993), «Городской роман» (запись 1992 г., 1993), «В захолустном ресторане» (А. Новиков, Внуки Энгельса, Хипиш, запись 1992 г., 1993)
Номерные альбомы: «Ожерелье Магадана» (А. Новиков и Внуки Энгельса, 1993), «Вези меня, извозчик» (запись 1984 г., 1993), «Шансоньетка» (1995), «Городской роман» (запись 1992 г. с добавлением песен из магнитоальбома «Я в Екатеринбурге», 1995), «Вези меня, извозчик» (запись 1991 г., 1995), «С красавицей в обнимку» (1996), «В захолустном ресторане» (1996), «Сергей Есенин» (1-й альбом на стихи С. Есенина, 1997), «Записки уголовного барда» (1997), «Бурлак» (1999), «Стенка» (2000), «Красивоглазая» (2000), «Журавли над лагерем» (2002), «Настоящий» (2003), «Понты Амура» (2005), «Луали» (2007), «Я помню, любимая…» (2-ой альбом на стихи С. Есенина, 2008), «Ананасы в шампанском» (альбом на стихи поэтов Серебряного века, 2010), «Расстанься с ней» (2012), «Ё-альбом» (2013), «Блатной» (2016), «Девочка огонь» (2018), «Стрелочник» (2021), «Бомба» (2021).
Концертные альбомы: «Через 10 лет» (1995), «Концерт в Театре Эстрады» (1997), «Концерт в театре Эстрады» (2CD, 1998), «Акустический концерт в Екатеринбургской Филармонии» (1998), «Извозчику — 15 лет» (1999), «Концерт в Филармонии г. Екатеринбурга» (2CD, 2004), «Юбилейный» (концерт в ГЦКЗ «РОССИЯ» 30.10.2003, 2CD, 2004), «Вези меня, извозчик. 20 лет» (ГЦКЗ «РОССИЯ», 31.10.2004, 2CD, 2005), «Сергей Есенин — 110 лет» (2CD, 2006), «Улица Любви» (2CD, 2007), «Я не бывал в Монако» (в Государственном Кремлёвском дворце, 2008), «Екатеринблюз» (в Московском Международном Доме Музыки, 2011), «Девочка из лета» (в «Крокус Сити Холл», 2013), «Вдоль по памяти» (юбилейный концерт, 2014), «Улыбка Родины» (в Государственном Кремлёвском Дворце-2007, 2015.), «Репетирую жизнь» (2015), «Извозчику — 30 лет» (2016), «Концерт в Государственном Кремлёвском Дворце, 2015» (2017), «Прописка» (концерт в Екатеринбурге-2022, 28.02.2023).
Сборники: «Помнишь, девочка?..» (1996), «Золотая коллекция» (1996), «Золотая коллекция-2» (2001), «Александр Новиков. MP3-серия» (5CD, 2008), «Аллея шансона» (МК, 2011), «Золотое Серебро» (2015), «Хулиганские Песни» (2016), «Золотая рыба» (сб. лучших песен, 2020).
Библиография:
«Вези меня, извозчик…» (стихи и песни, М.: Издательства: «Эксмо-Пресс», «Триэн», 2001), «Колокольня» (стихи и песни, Екатеринбург: Издательство «Чароид», 2002), «Уличная красотка» (сб. лирических стихотворений, М.: Издательство «АСТ», 2011), «Симфонии двора» (сб. лирических стихотворений, М.: Издательство «АСТ», 2012), «Записки уголовного барда» (СПб.: ООО «Издательство Астрель», 2012), «Стихи. Песни» (сб. стихотворений, М.: Издательство «АСТ», 2018).
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Источники:
https://dzen.ru/a/X7QQsn6x_kugialr
https://biografii.net/znamenitosti/aleksandr-novikov-2.html
https://telegra.ph/Deti-Aleksandra-Novikova-Foto-11-26
https://vk.com/wall-1061745?offset=1760&z=photo-1061745_456240755%2Falbum-1061745_00%2Frev
https://interesnyefakty.org/aleksandr-novikov/
https://biography.wikireading.ru/43149
https://dzen.ru/a/Ye-wWO-v9x4EVwgX
https://blatata.com/news/368-aleksandr-novikov-nastojaschii.html
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Вот так надо делать посты на сайте - выбрать информацию с разных источников, самостоятельно собрать, состыковать, преподнести, сделать ссылки...
что ж, долгих лет ему!
«а помнишь, девочка, гуляли мы в саду?» - со мной до сих пор.