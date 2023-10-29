Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом

Windows по-китайски

Компания Shenzhen Xunlong из Китая, разработчик широко известных одноплатных компьютеров линейки Orange Pi, в обозримом будущем выпустит настольную операционную систему Orange Pi OS в новой, особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная платформа Harmony OS компании Huawei, которая создавалась в качестве замены Android. Исходный код системы будет открытым.



Другими словами, создатель продвинутых клонов британских ПК Raspberry Pi, которые почти во всем превосходят оригинал, разрабатывает операционную систему на базе китайского заменителя американской Google Android, цель которой – потеснить американскую же Microsoft Windows. Авторы проекта хотят научить ее работать на компьютерах с процессорами на архитектуре х86, то есть с чипами Intel и AMD – это одна из основных их целей на данный момент.

К слову, в КНР есть х86-процессоры собственной разработки, за которыми стоит Via – бывший конкурент AMD и Intel на мировом рынке процессоров.



Что умеет «китайская Windows»

Проект Orange Pi OS существует достаточно давно – о премьерном показе его версии на базе Android CNews писал в ноябре 2022 г. Нынешняя версия отличается именно основой – Android отсутствует, но есть Harmony OS, впервые показанная в августе 2019 г. Huawei неустанно совершенствует свою систему, стремясь сделать ее основой своей экосистемы – по задумке компании, на основе платформы будут работать все ее гаджеты, включая умные часы и телевизоры, домашнюю технику, смартфоны и пр.



Разработчики уверяют, что новая версия Orange Pi OS получит все характерные черты современной настольной ОС, в частности, полноценную многозадачность, файловый менеджер, панель задач и центр управления. Также обещан широкий набор базового предустановленного ПО – браузер, пакет офисных программ и медиаплеер, а тем, кому нужно больше софта, разработчики предложат скачать его самостоятельно из специального магазина приложений.