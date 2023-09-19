О деревянных подшипниках на подлодках

Одним из значимых преимуществ в войне считается обладание более совершенными подводными лодками. Идёт соревнование – чьи субмарины будут не только более мощными, но и невидимыми для радаров потенциального врага.

Для военной подлодки бесшумность играет важнейшую роль.

Ведь именно по звуку её способна засечь на глубине отслеживающая техника противника.

Чтобы снизить уровень шума при движении под водой, конструкторы шли на любые хитрости.Одной из таких идей и стали деревянные подшипники гребных винтов. Их начали применять в СССР в 1970-е годы. Советские инженеры разработали способ для снижения уровня шума от гребного винта подводной лодки с использованием деревянного подшипника и втулки. Для этого решения идеально подходило так называемое «железное дерево», обладающее очень высокой прочностью. Кроме того, его древесина на четверть состоит из смолы, что позволяет справляться с влажностью, на нем не образуется ржавчина, и оно выделяет естественную невысыхающую смазку.