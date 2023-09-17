Что такое рюмочная?

«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов», – размышлял писатель Валерий Попов.

Дешево и сердито

Наливали в рюмочных водку, портвейн, ликеры, где-то вино, коньяк. К каждой рюмке подавали скромную закуску – бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. На бутерброде, полагавшемся к ста граммам, лежали четыре кильки.

«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминал Репин.

Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.

«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», – отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.