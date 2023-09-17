Что такое рюмочная?

Здесь нет барной карты, меню и официантов. Только крепкий алкоголь, самообслуживание и высокие барные столы.
Рюмочные – чисто советское явление. Это особые закусочные в спартанском формате. Специализировались они на крепких спиртных напитках, на закуску к ним подавали бутерброды. В свое время рюмочные оказались доступной широким народным массам формой «культурного отдыха».
«Мужички, распивавшие портвешок в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, или под раскрашенным грибком на детской площадке, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом. Такое в то время не снилось даже», – писал журналист Леонид Репин в своих «Рассказах о Москве и москвичах во все времена».
Первые рюмочные открылись в СССР в Москве в 1954 году. Как утверждает московский историк Александр Васькин, это был политический ход нового главы государства, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Ему требовалось быстро завоевать народную любовь и авторитет.
«Идея открыть в Москве рюмочные была не просто хорошей – она была фантастической! Создав сеть рюмочных, партия и правительство проявили недюжинную заботу о здоровье народа и его культурном досуге», – писал Леонид Репин.
Рюмочные были призваны «окультурить» любителей ликеро-водочной продукции, чтобы те не распивали ее в общественных местах. Но иные заведения становились прибежищем для граждан, не сумевших найти себе место в послевоенном СССР.
«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов», – размышлял писатель Валерий Попов.
Дешево и сердито
Наливали в рюмочных водку, портвейн, ликеры, где-то вино, коньяк. К каждой рюмке подавали скромную закуску – бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. На бутерброде, полагавшемся к ста граммам, лежали четыре кильки.
«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминал Репин.
Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.
«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», – отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.
Простота предполагала и низкие цены, поэтому поход в рюмочную между делом мог себе позволить любой гражданин. И цены, и прейскурант, и бутерброды были одинаковыми по всему Советскому Союзу, вспоминает Александр Васькин.
«Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию», – описывает достоинства заведения петербургский историк Лев Лурье.
Подслушано за рюмкой водки
В целом контингент в заведениях собирался приличный.
«В рюмочной могли сравняться рабочий завода и журналист, инженер и сантехник. Это был не только мужской клуб по интересам, но и место, куда притягивает разных людей. Там можно было проводить социологические опросы и изучать структуру общества», – считает Александр Васькин.
И государство действительно изучало. Как отмечает Лев Лурье, в 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных.
«Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, умственных рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы», – пишет он.
Рюмочные сегодня
В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев инициировал антиалкогольную кампанию. В активной фазе она продлилась два года. В стране сократили производство и продажу крепкого алкоголя. Пострадали от мер и рюмочные.
Следующим ударом по ним стал распад Советского Союза. Формирование в стране ресторанного рынка, появление новых форматов общепита отвело рюмочным роль «ностальгических» заведений со стареющей, но верной публикой.
«Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. Они остались, как Ростральные колонны, “Зенит” и белые ночи, не меняя функции. <…> Средний возраст посетителей близок к пенсионному, почти все эти люди воспитаны на простом и суровом жанре рюмочной сызмальства. Все, кто пил много, вымерли, не пережили 1990-е. Остались закаленные ветераны, знающие свою норму и привыкшие к “культурной” выпивке», – характеризует ситуацию в Санкт-Петербурге Лев Лурье.
Он подчеркивает, что именно в Северной столице рюмочные сохранили популярность: тут их, по мнению Лурье, побольше, чем в Москве, но новую аудиторию старым заведениям привлечь сложно.
«Рюмочные не поддаются стилизации. Было несколько попыток создать нечто в этом жанре для более молодой и платежеспособной публики. Все они провалились. Молодежь пьет значительно меньше отцов и дедов, к водке душой не прикипела. Местные хипстеры предпочитают накатить “шот” в модном баре где-нибудь на Думской или на Фонтанке. А настоящие ценители жанра в новые заведения не потянулись – дорого. Рюмочные пока живы, но медленно вымирают вместе со своими клиентами, как толстые журналы или игра в домино во дворе», – заключает петербуржец Лурье.
В Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе России найти рюмочную не проблема: заведения этого формата открывать продолжают. Тем не менее не все владельцы придерживаются принципов олдскульных рюмочных – демократичности, простоты, дешевизны. И стилизованная под СССР по интерьеру и меню неорюмочная все же будет соответствовать современным ресторанным реалиям.
Подлинное же советское рюмочное наследие скрывается под неприметными вывесками, в подвальных помещениях, посещается «своими» людьми. Там дешево и сердито, совсем не модно, зато аутентично. И разве что поставили нормальные столы и стулья.
P.S. От себя. Не раз посещал такие заведения. Плюс существовали тогда еще винные бары. Это уже ностальгия . Такого уже больше не будет. Не времена изменились. Люди поменялись.
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Как мне еще мой дед и отец рассказывали:
Что такое рюмочная: это когда рабочий человек, идя с работы, мог по пути зайти и выпить рюмку водки. К которой полагался БЕСПЛАТНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ бутерброд.
После чего человек трезвый шел домой.
Жалко гнида Хрущов их позакрывал.
И убрал мелкую тару для водки. Так называемые "чекушки". После чего стали собираться знаменитым "на троих". Не мог один человек выпить 0.5 водки без последствий.
Сейчас идёшь утром на прогулку по парку или набережной - урны забиты пустыми пузырями из под алкоголя. Как пили, так и пьют.
А в кабак не находишься - дорого.