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Что такое рюмочная?

Что такое рюмочная?

Автор:
17 сентября 2023 22:40
Сообщество : СССР
Метки: Рюмочные   история СССР   культура питья   
743
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Здесь нет барной карты, меню и официантов. Только крепкий алкоголь, самообслуживание и высокие барные столы.

Рюмочные – чисто советское явление. Это особые закусочные в спартанском формате. Специализировались они на крепких спиртных напитках, на закуску к ним подавали бутерброды. В свое время рюмочные оказались доступной широким народным массам формой «культурного отдыха».

«Мужички, распивавшие портвешок в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, или под раскрашенным грибком на детской площадке, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом. Такое в то время не снилось даже», – писал журналист Леонид Репин в своих «Рассказах о Москве и москвичах во все времена».


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Первые рюмочные открылись в СССР в Москве в 1954 году. Как утверждает московский историк Александр Васькин, это был политический ход нового главы государства, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Ему требовалось быстро завоевать народную любовь и авторитет.

«Идея открыть в Москве рюмочные была не просто хорошей – она была фантастической! Создав сеть рюмочных, партия и правительство проявили недюжинную заботу о здоровье народа и его культурном досуге», – писал Леонид Репин.

Рюмочные были призваны «окультурить» любителей ликеро-водочной продукции, чтобы те не распивали ее в общественных местах. Но иные заведения становились прибежищем для граждан, не сумевших найти себе место в послевоенном СССР.


«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов», – размышлял писатель Валерий Попов.

Дешево и сердито

Наливали в рюмочных водку, портвейн, ликеры, где-то вино, коньяк. К каждой рюмке подавали скромную закуску – бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. На бутерброде, полагавшемся к ста граммам, лежали четыре кильки.

«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминал Репин.

Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.

«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», – отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.


Простота предполагала и низкие цены, поэтому поход в рюмочную между делом мог себе позволить любой гражданин. И цены, и прейскурант, и бутерброды были одинаковыми по всему Советскому Союзу, вспоминает Александр Васькин.

«Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию», – описывает достоинства заведения петербургский историк Лев Лурье.

Подслушано за рюмкой водки

В целом контингент в заведениях собирался приличный.

«В рюмочной могли сравняться рабочий завода и журналист, инженер и сантехник. Это был не только мужской клуб по интересам, но и место, куда притягивает разных людей. Там можно было проводить социологические опросы и изучать структуру общества», – считает Александр Васькин.

И государство действительно изучало. Как отмечает Лев Лурье, в 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных.


«Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, умственных рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы», – пишет он.

Рюмочные сегодня

В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев инициировал антиалкогольную кампанию. В активной фазе она продлилась два года. В стране сократили производство и продажу крепкого алкоголя. Пострадали от мер и рюмочные.

Следующим ударом по ним стал распад Советского Союза. Формирование в стране ресторанного рынка, появление новых форматов общепита отвело рюмочным роль «ностальгических» заведений со стареющей, но верной публикой.


«Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. Они остались, как Ростральные колонны, “Зенит” и белые ночи, не меняя функции. <…> Средний возраст посетителей близок к пенсионному, почти все эти люди воспитаны на простом и суровом жанре рюмочной сызмальства. Все, кто пил много, вымерли, не пережили 1990-е. Остались закаленные ветераны, знающие свою норму и привыкшие к “культурной” выпивке», – характеризует ситуацию в Санкт-Петербурге Лев Лурье.

Он подчеркивает, что именно в Северной столице рюмочные сохранили популярность: тут их, по мнению Лурье, побольше, чем в Москве, но новую аудиторию старым заведениям привлечь сложно.


«Рюмочные не поддаются стилизации. Было несколько попыток создать нечто в этом жанре для более молодой и платежеспособной публики. Все они провалились. Молодежь пьет значительно меньше отцов и дедов, к водке душой не прикипела. Местные хипстеры предпочитают накатить “шот” в модном баре где-нибудь на Думской или на Фонтанке. А настоящие ценители жанра в новые заведения не потянулись – дорого. Рюмочные пока живы, но медленно вымирают вместе со своими клиентами, как толстые журналы или игра в домино во дворе», – заключает петербуржец Лурье.

В Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе России найти рюмочную не проблема: заведения этого формата открывать продолжают. Тем не менее не все владельцы придерживаются принципов олдскульных рюмочных – демократичности, простоты, дешевизны. И стилизованная под СССР по интерьеру и меню неорюмочная все же будет соответствовать современным ресторанным реалиям.

Подлинное же советское рюмочное наследие скрывается под неприметными вывесками, в подвальных помещениях, посещается «своими» людьми. Там дешево и сердито, совсем не модно, зато аутентично. И разве что поставили нормальные столы и стулья.


P.S. От себя. Не раз посещал такие заведения. Плюс существовали тогда еще винные бары. Это уже ностальгия . Такого уже больше не будет. Не времена изменились. Люди поменялись.

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Метки: Рюмочные   история СССР   культура питья   
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27  комментариев
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34k
albedo 9 часов назад
Вот не соглашусь с тобой.
Как мне еще мой дед и отец рассказывали:
Что такое рюмочная: это когда рабочий человек, идя с работы, мог по пути зайти и выпить рюмку водки. К которой полагался БЕСПЛАТНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ бутерброд.
После чего человек трезвый шел домой.

Жалко гнида Хрущов их позакрывал.
И убрал мелкую тару для водки. Так называемые "чекушки". После чего стали собираться знаменитым "на троих". Не мог один человек выпить 0.5 водки без последствий.
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29k
Ваня Час назад
у меня "капельницы" до сих пор работают , в радиусе 500 метров в количестве девяти штук, разные по качеству...
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10k
hairov Час назад
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62k
doker 8 часов назад
Помню, как у нас, лет 10-12 назад, последние "забегаловки" прикрыли - на выходе из рюмочной стоят уже переименованные полицейские и согласно КоАП РФ Статье 20.21. выбирают из выходящих - "кого куда". Так бизнес и "закрылся". Может и горадминистрация ещё "давила".
Сейчас идёшь утром на прогулку по парку или набережной - урны забиты пустыми пузырями из под алкоголя. Как пили, так и пьют.
А в кабак не находишься - дорого.
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8k
Дмитрий 8 часов назад
Ну наверное это часть той, ушедшей эпохи. Сейчас если и есть рюмочные, то никакого смыслового значения они уже не имеют. Остались одни названия....Плохо это или хорошо? Да никак! Прошла эпоха, прошли рюмочные!
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4k
Горожанин 8 часов назад
Бредятина от начала до конца. Никаких рюмочных в СССР не было. Это бренд постсоветский.
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