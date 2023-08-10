"Чай поставьте": эпичная переписка дочери с отцом

И хотя о героях переписки ничего не известно, можно предположить, что они живут в Казахстане, и папа просит поставить чай примерно в одно и то же время - видимо, возвращаясь домой с работы. А дочка хоть и периодически просит у отца деньги, относится к нему с уважением, т.к. обращается на "вы".