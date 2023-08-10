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"Чай поставьте": эпичная переписка дочери с отцом

"Чай поставьте": эпичная переписка дочери с отцом

Автор:
10 августа 2023 18:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   мессенджер   отец и дочь   переписка   постоянство   родители   родственники   
1061
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Общение с родственниками в мессенджерах может быть занятием веселым, утомительным или предсказуемым. Эта переписка - как раз пример редкого постоянства, что так ценно в наше нестабильное время.

В соцсетях завирусилась переписка дочери с отцом. Она как песня акына - такая же однообразная и тягучая. С другой стороны, что может быть лучше постоянства?



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И хотя о героях переписки ничего не известно, можно предположить, что они живут в Казахстане, и папа просит поставить чай примерно в одно и то же время - видимо, возвращаясь домой с работы. А дочка хоть и периодически просит у отца деньги, относится к нему с уважением, т.к. обращается на "вы".




И все-таки не вполне ясно: папе поставили чай?

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Метки: дети   мессенджер   отец и дочь   переписка   постоянство   родители   родственники   
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6  комментариев
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15k
banzai7 19 минут назад
Может стать текстом к какому-нибудь технотреку.
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16k
Мистер Фикс 17 минут назад
Уссытся, столько чаю пить
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14k
GROMOZEKA 19 минут назад
Блин ну реально интрига.
Чай то поставили?
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11k
Владимир 37 минут назад
Термопот, и никаких проблем. Или это диковинка ?
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5k
Трям 50 минут назад
А че не на родном переписываются? Русский тут с трудом дается.
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