"Чай поставьте": эпичная переписка дочери с отцом

Общение с родственниками в мессенджерах может быть занятием веселым, утомительным или предсказуемым. Эта переписка - как раз пример редкого постоянства, что так ценно в наше нестабильное время.
В соцсетях завирусилась переписка дочери с отцом. Она как песня акына - такая же однообразная и тягучая. С другой стороны, что может быть лучше постоянства?
И хотя о героях переписки ничего не известно, можно предположить, что они живут в Казахстане, и папа просит поставить чай примерно в одно и то же время - видимо, возвращаясь домой с работы. А дочка хоть и периодически просит у отца деньги, относится к нему с уважением, т.к. обращается на "вы".
И все-таки не вполне ясно: папе поставили чай?
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Чай то поставили?