Забавные дорожные знаки и обозначения, которые не оставят равнодушными

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Порой дорожные знаки и различные обозначения не только информируют о важном, но также могут запутать или повеселить. Перед вами подборка как раз с такими из разных стран.
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