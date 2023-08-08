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Забавные дорожные знаки и обозначения, которые не оставят равнодушными

Забавные дорожные знаки и обозначения, которые не оставят равнодушными

Автор:
08 августа 2023 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Дорожный знак   дорожные знаки   забавные знаки   знак   интересные знаки   фото   
1598
16

Порой дорожные знаки и различные обозначения не только информируют о важном, но также могут запутать или повеселить. Перед вами подборка как раз с такими из разных стран.

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Метки: Дорожный знак   дорожные знаки   забавные знаки   знак   интересные знаки   фото   
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2  комментария
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
После БАР надо было сделать "пробел"
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1k
ОТДЕЛ К 49 минут назад
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