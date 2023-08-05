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Сегодня по плану у нас 1976 год: выходит легендарная "Ирония судьбы", а в Набережный Челнах начинают сборку нового грузовика КамАЗ. Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!
Интересного вам просмотра!
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7.
Идёт строительство станции метро "Проспект Героев".
Да-да, именно так назывался "Ленинский проспект" во время строительства. Своё нынешнее официальное название станция получила лишь весной 1977 года.
11.
Сцена в трамвае на мосту Лейтенанта Шмидта. Под собаку заботливо постелили простынку, дабы не запачкала сиденья. Культура!
12.
А такой в те годы была Пионерская. Вид на автобусное кольцо на аллее Поликарпова из дома 15 корпус 1 по проспекту Испытателей.
15.
Трамвайное кольцо на углу Малого проспекта Васильевского острова и улицы Беринга. Сейчас на этом месте находится АЗС "Роснефть".
17.
Уникальный снимок: вид из окон гостиницы "Ленинград" в сторону Выборгской стороны.
Ещё не построены бизнес-центры и "дом-синяк", на месте которого находится доходный дом по адресу Финляндский проспект 11-13. Его снесут в конце 1970-х годов.
22.
Пивные ларьки на набережной Карповки.
Лет через 10 на этом самом месте начнётся строительство одного из главных долгостроев Ленинграда и Санкт-Петербурга - гостиницы "Северная Корона".
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