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Прогулка по Ленинграду 1976 года

Прогулка по Ленинграду 1976 года

Автор:
05 августа 2023 22:14
Метки: СССР   история   фото   
186
23

Сегодня по плану у нас 1976 год: выходит легендарная "Ирония судьбы", а в Набережный Челнах начинают сборку нового грузовика КамАЗ. Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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