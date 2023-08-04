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Огромная белка-летяга из Азии

Огромная белка-летяга из Азии

Автор:
04 августа 2023 12:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белка   в мире   животные   интересно   летяга   
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Знакомьтесь, гигантская летяга. Средняя длина тела этих животных составляет 40 см, а обитают они в северной части Южной Азии, на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.

Питаются эти животные шишками, листьями, также фруктами и орехами. Иногда белки также могут побаловать себя насекомыми.

Гигантская летяга планирует по воздуху на большие и малые расстояния. Зафиксированы случаи полётов до 75 метров и дальше.

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Метки: Видео   белка   в мире   животные   интересно   летяга   
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6  комментариев
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192
ДедМаздай 49 минут назад
Это она?)
Ссылка youtu.be
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20k
Василий 13 минут назад
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50k
turyst 15 минут назад
Ага. 75 метров.
И приложить вот такое вот видео.

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14k
Kostick 48 минут назад
покемончик няшный))
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8k
Пуриц Жорж 53 минуты назад
Красатуля !
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5k
Трям Час назад
Все равно сожрут.
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