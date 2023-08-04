Огромная белка-летяга из Азии

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Знакомьтесь, гигантская летяга. Средняя длина тела этих животных составляет 40 см, а обитают они в северной части Южной Азии, на юге Китая и в Юго-Восточной Азии.
Питаются эти животные шишками, листьями, также фруктами и орехами. Иногда белки также могут побаловать себя насекомыми.
Гигантская летяга планирует по воздуху на большие и малые расстояния. Зафиксированы случаи полётов до 75 метров и дальше.
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И приложить вот такое вот видео.