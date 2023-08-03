15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых людей

Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Этот вопрос заинтересовал владельцев сайта Pour Moi, которые решили провести собственное расследование и выяснить, какая из национальностей больше всего привлекает мир. Их любопытный рейтинг был составлен на основе анализа тысяч мнений пользователей Reddit.