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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7835 постов • 883 подписчика подписаться
Новое > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых людей

15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых людей

Автор:
03 августа 2023 11:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   красота   люди   национальность   привлекательность   фото   
2382
16

Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Этот вопрос заинтересовал владельцев сайта Pour Moi, которые решили провести собственное расследование и выяснить, какая из национальностей больше всего привлекает мир. Их любопытный рейтинг был составлен на основе анализа тысяч мнений пользователей Reddit.

Для этого ребята проанализировали сообщения на Reddit, которые содержали слова «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «великолепный», «хорошо выглядящий», «симпатичный», «горячий», а также другие положительные характеристики, которые касались представителей тех или иных стран. Затем был создан топ с учётом количества сообщений, комментариев и голосов. Результат получился довольно любопытный. Смотрите сами.


Мексика — 15 место

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На фото слева — актёр Хосе Рон, на фото справа — актриса Сальма Хайек.


Испания — 14 место

На фото слева — актёр Антонио Бандерас, на фото справа — актриса Пенелопа Крус.


Германия — 13 место

На фото слева актёр Тиль Швайгер, на фото справа — актриса Диана Крюгер.


Великобритания — 12 место

На фото слева актёр — Роберт Паттинсон, на фото справа — актриса Эмилия Кларк.


Польша — 11 место

На фото слева — актёр Мацей Штур, на фото справа — актриса Михалина Ольшанская.


Дания — 10 место

На фото слева — актёр Николай Ли Кос, на фото справа актриса — Конни Нильсен.


Украина — 9 место

На фото слева — актёр Виталий Гогунский, на фото справа — актриса Мила Кунис.


Италия — 8 место

На фото слева — актёр Адриано Челентано, на фото справа — актриса Моника Беллуччи.


Франция — 7 место

На фото слева — актёр Венсан Кассель, на фото справа — актриса Марион Котийяр.


Бразилия — 6 место

На фото слева — актёр Рейналду Джанеккини, на фото справа — актриса Джованна Антонелли.


Канада — 5 место

На фото слева — актёр Райан Рейнольдс, на фото справа — актриса Памела Андерсон.


Япония — 4 место

На фото слева — актёр Кэнто Ямадзаки, на фото справа — актриса Эми Такей.


Швеция — 3 место

На фото слева — актёр Александр Скарсгард, на фото справа — актриса Алисия Викандер.


США — 2 место

На фото слева — актёр Роберт Дауни-младший, на фото справа — актриса Меган Фокс.


Индия — 1 место

На фото слева — актёр Шахрух Хан, на фото справа — актриса Айшвария Рай.


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Метки: знаменитости   красота   люди   национальность   привлекательность   фото   
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32  комментария
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10k
Сергей 2 часа назад
По нескольким актёрам, выбрали целую национальность?
Браво!

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13k
Ivan 8 минут назад
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4k
Serj81 10 минут назад
Хохлам готовы жопу целовать, во все возможные рейтинги пихать. Ну какие они бл привлекательные, все как будто от одного человека зародились, морды все одинаковые, глупые.
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17k
Сергей 11 минут назад
Памела, ага, Андерсен! :))
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6k
Vladimir Полчаса назад
Автор, не останавливайся. Еще по актерам можно составить рейтинг интеллекта нации.
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7k
Slowly Полчаса назад
Мда, лажа...
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34k
АнтонПолднев 46 минут назад
Я не знаю кто там у автора фотки подбирал. Нейросеть наверное. Вот воткнуть Челентано, как образец красоты итальянского мужчины, это сильно...
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15k
banzai7 50 минут назад
Индусов как китайцев - много. Вот и количество упоминаний в интернете.
Китай сейчас не в тренде у Америки и Запада, как, впрочем, и Россия.
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862
grigorenko vladislav 52 минуты назад
Судью на мыло! Кто места раздавал? Где Пакистан?
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46k
Aleksandr 59 минут назад
Опрос проводили в индийском ресторане в Нью-Йорке :)
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10k
Б.Касторский Час назад
На счет рядовых американцев и англичан поспорил бы. А вот в своё время был в Польше, это да. Девушки очень привлекательные. И эта их шепелявость, очень милая.
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19k
Александр Час назад
Милена Марковна Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в еврейской семье. Её мать Эльвира бывшая учительница физики, ныне заведующая аптекой; отец Марк Борисович в прошлом инженер-механик на черновицком заводе «Легмаш», сейчас работает таксистом.
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15k
Мистер Фикс Час назад
В Германии понятие "красивая" очень специфично
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Интернет-опрос показал, что всё население планеты пользуется интернетом
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5k
Babangdida 2 часа назад
Ага, ну ОЧЕНЬ привлекательные!!!
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20k
scorpick 2 часа назад
Чего? Немцы красивые? Не могу судить о мужиках, но вы немок видели?!!
Скандинавы? Да у них как у гномов. Бабе бороду приклей и от мужика хрен отличишь.
Очень спорно о французах.
Вот полячки, украинки, да, бабы красивые. Ещё раз повторюсь, о мужиках судить не могу.
Да и вообще, пост надо было назвать "Самые красивые актеры кино". И то, это не самые красивые. Пост или западный, или заказуха.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Нет такой национальности, как США
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28k
Lehoia 2 часа назад
1. Очень некорректный пост, при наличии не мононациональных стран в сравнении.
2. Фото Гагунского АКА Кузи, в этом списке, напомнило анекдот про Харатьяна:
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ! Новый блокбастер с участием Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и Дмитрия Харатьяна с искрометным названием: Какого. здесь делает Дмитрий Харатьян?
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Что за нация такая США (?!
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3k
krokodilov 2 часа назад
Я простой человек но у меня не спрашивали. Так что это всё херата.
Кстати, может здесь есть те у кого спрашивали? Объясните свой выбор, мне он не понятен.
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948
ruslan d 2 часа назад
Офигеть, Украина есть а России нет ...
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