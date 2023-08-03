15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых людей

Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Этот вопрос заинтересовал владельцев сайта Pour Moi, которые решили провести собственное расследование и выяснить, какая из национальностей больше всего привлекает мир. Их любопытный рейтинг был составлен на основе анализа тысяч мнений пользователей Reddit.
Для этого ребята проанализировали сообщения на Reddit, которые содержали слова «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «великолепный», «хорошо выглядящий», «симпатичный», «горячий», а также другие положительные характеристики, которые касались представителей тех или иных стран. Затем был создан топ с учётом количества сообщений, комментариев и голосов. Результат получился довольно любопытный. Смотрите сами.
Мексика — 15 место
На фото слева — актёр Хосе Рон, на фото справа — актриса Сальма Хайек.
Испания — 14 место
На фото слева — актёр Антонио Бандерас, на фото справа — актриса Пенелопа Крус.
Германия — 13 место
На фото слева актёр Тиль Швайгер, на фото справа — актриса Диана Крюгер.
Великобритания — 12 место
На фото слева актёр — Роберт Паттинсон, на фото справа — актриса Эмилия Кларк.
Польша — 11 место
На фото слева — актёр Мацей Штур, на фото справа — актриса Михалина Ольшанская.
Дания — 10 место
На фото слева — актёр Николай Ли Кос, на фото справа актриса — Конни Нильсен.
Украина — 9 место
На фото слева — актёр Виталий Гогунский, на фото справа — актриса Мила Кунис.
Италия — 8 место
На фото слева — актёр Адриано Челентано, на фото справа — актриса Моника Беллуччи.
Франция — 7 место
На фото слева — актёр Венсан Кассель, на фото справа — актриса Марион Котийяр.
Бразилия — 6 место
На фото слева — актёр Рейналду Джанеккини, на фото справа — актриса Джованна Антонелли.
Канада — 5 место
На фото слева — актёр Райан Рейнольдс, на фото справа — актриса Памела Андерсон.
Япония — 4 место
На фото слева — актёр Кэнто Ямадзаки, на фото справа — актриса Эми Такей.
Швеция — 3 место
На фото слева — актёр Александр Скарсгард, на фото справа — актриса Алисия Викандер.
США — 2 место
На фото слева — актёр Роберт Дауни-младший, на фото справа — актриса Меган Фокс.
Индия — 1 место
На фото слева — актёр Шахрух Хан, на фото справа — актриса Айшвария Рай.
Источник:
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Браво!
Китай сейчас не в тренде у Америки и Запада, как, впрочем, и Россия.
Скандинавы? Да у них как у гномов. Бабе бороду приклей и от мужика хрен отличишь.
Очень спорно о французах.
Вот полячки, украинки, да, бабы красивые. Ещё раз повторюсь, о мужиках судить не могу.
Да и вообще, пост надо было назвать "Самые красивые актеры кино". И то, это не самые красивые. Пост или западный, или заказуха.
А в Бразилию тут ваще чистокровных итальяшек сунули...
2. Фото Гагунского АКА Кузи, в этом списке, напомнило анекдот про Харатьяна:
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ! Новый блокбастер с участием Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и Дмитрия Харатьяна с искрометным названием: Какого. здесь делает Дмитрий Харатьян?
Кстати, может здесь есть те у кого спрашивали? Объясните свой выбор, мне он не понятен.