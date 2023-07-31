Кухонные хитрости, которые облегчал процесс готовки

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Любите свежие продукты и увлекаетесь готовкой? Тогда этот пост с разными хитростями о еде точно вам понравится. Самые простые и популярные решение от пользователей соцсетей.
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4. "Всегда делаю соус отдельно, а не заправляю салат, чтобы овощи оставались свежими, а также кладу бумажное полотенце, которе впитывает влагу"
10. "Замораживание предварительно нарезанных фруктов — лучший способ приготовить утренние полезные смузи"
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