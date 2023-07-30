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Сегодня подборка фотографий актеров, актрис и режиссёров!
Без преувеличения можно сказать, что многие известные актёры кино для нас совсем не чужие люди. Ведь с экрана они приносят в дом хорошее настроение и улыбки.
Тем интереснее увидеть, какими они были в детстве.
Интересного вам просмотра!
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