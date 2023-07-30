Сегодня подборка фотографий актеров, актрис и режиссёров!

Без преувеличения можно сказать, что многие известные актёры кино для нас совсем не чужие люди. Ведь с экрана они приносят в дом хорошее настроение и улыбки.

Тем интереснее увидеть, какими они были в детстве.



Интересного вам просмотра!

