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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
30 июля 2023 21:25
Метки: Россия   СССР   история   кино   фото   
549
29

Сегодня подборка фотографий актеров, актрис и режиссёров!

Без преувеличения можно сказать, что многие известные актёры кино для нас совсем не чужие люди. Ведь с экрана они приносят в дом хорошее настроение и улыбки.

Тем интереснее увидеть, какими они были в детстве.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   история   кино   фото   
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8  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Во-первых, заголовок неправильный, надо - знаменитости в детстве и в зрелом возрасте.
Во-вторых, Василий-Ливанов это имя или фамилия?
В-третьих, они были здесь уж раз двадцать, а может и поболее!
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25k
AzuveR 2 часа назад
Как же нас всех меняет возраст ,эээх.
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Юганск

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