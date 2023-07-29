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Сегодня мы переместимся в самую середину 70-х годов и посмотрим, как город жил в то время.
Интересного вам просмотра!
2.
Панорама набережной на проспекте Обуховской Обороны и новёхоньких домов около Володарского моста.
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5.
Город постепенно заполняется легендарными "Икарусами". Этот фотограф удачно поймал на Театральной площади.
6.
Летняя суета на Финляндском вокзале, все хотят выбраться из жаркого города в уютный Курортный район.
15.
Такой в 1975 году была улица Коллонтай. Снимок сделан неподалёку от проспекта Солидарности из дома 33 корпус 1.
16.
Стрелка Васильевского острова и здание биржи, в котором тогда находился Центральный военно-морской музей.
17.
Прекрасные люди, ВАЗ-2101 и мешок картошки! Борис Натанович Стругацкий и его супруга Аделаида Андреевна.
19.
Открытый бассейн в пруду стадиона имени Ленина, который мы сейчас знаем под названием "Петровский".
21.
Афиши на Площади Мужества. А за забором, на котором они висят - строится дом 40 по проспекту Шверника (ныне - 2-й Муринский проспект).
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