FISHKINET
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня,... 15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь 15 злополучных моментов, к которым нас не готовила жизнь "Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже "Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже Куклу Барби предложили запретить в России Куклу Барби предложили запретить в России Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 июля Забавная игра для&nbsp;мужской компании Забавная игра для мужской компании Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа Аквагёл – чудо-малышка, прожившая под водой больше часа 20 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционах по состоянию на 2023 год 20 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционах по... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей В одном из московских элитных ЖК обнаружен портал в Нарнию В одном из московских элитных ЖК обнаружен портал в Нарнию Афроамериканец показал копам, на что способно его тело Афроамериканец показал копам, на что способно его тело З-забота: пандус для инвалидов З-забота: пандус для инвалидов В Казахстане местные власти установили газопровод, но есть нюанс В Казахстане местные власти установили газопровод, но есть нюанс Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с разворота Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с... 15 занимательных изображений любопытных находок 15 занимательных изображений любопытных находок
Прогулка по Ленинграду 1975 года

Прогулка по Ленинграду 1975 года

Автор:
29 июля 2023 21:55
Метки: СССР   история   фото   
268
23

Сегодня мы переместимся в самую середину 70-х годов и посмотрим, как город жил в то время.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
84k
Андрей Старосельский 11 часов назад
Спасибо. Хорошо. Как в детстве побывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gavanskiy 11 часов назад
В 1975 году гостиница Европейская находилась на улице Бродского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

992230



Другие посты автора
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Популярные теги
#фото#автомобили#история#Юмор#ДТП#интересное#сарказм#Прикол#забавно#драка
#люди#животные#кино#интересно#подборка#аварии#авто аварии#Россия#США#пассажиры
#машина#автомир#СССР#в мире#Москва#новости#Автовсячина#фильм#деньги#соцсети
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться