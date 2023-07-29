Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Группа «Дюна»
6.
Сотрудники ФСБ на месте взрыва в Москве, 1999 год.
7.
Лайза Миннелли бывала в России несколько раз. В 1994 году она вручила чек на 50 млн рублей для московской школы-интерната №12.
13.
Актёр сатирической передачи «Куклы» Борис Смелянец с куклой «Кириенко», 1990-е год. (Кириенко кажется непохож)
19.
Наталья Ветлицкая и Владимир Турчинский в клипе «Посмотри в глаза», 1992 год.
20.
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25.
Ветеран Великой Отечественной войны на роликах во время марафона мира в Москве, август 1999 года.
Источник:
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