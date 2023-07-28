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Пост о пунктуальности, который должен был выйти месяц назад

Пост о пунктуальности, который должен был выйти месяц назад

Автор:
28 июля 2023 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   опоздания   подборка   подслушан   пунктуальность   
1677
15
Если вы терпеть не можете непунктуальность, то данный пост вам может понравиться. Забавные ситуации, в которых можно узнать не только своих друзей, но и себя.
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Метки: Прикол   Юмор   опоздания   подборка   подслушан   пунктуальность   
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8  комментариев
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711
Звёздный князь 39 минут назад
Комментарий к фото
Наш начальник после первого "Опоздаю" потребовал бы объяснительную и сделал строгий выговор. После второго - уволил бы без всяких поблажек.
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1k
Sumrak58100 7 минут назад
А вот я помню случай, когда мой начальник отчитал бухгалтера за то, что она пришла на работу на полчаса раньше начала рабочего дня. Что это было, так и осталось для всего коллектива загадкой.
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36k
russger 23 минуты назад
Да все всегда опаздывают, прям великая проблема
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
"В гости к Богу
Не бывает опозданий"
В. Высоцкий
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711
Звёздный князь Полчаса назад
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Очень знакомо.
У нас тоже когда звонишь в диспетчерскую с вопросом: "Когда почините?", получаешь стандартный гениальный ответ: "Сегодня", а когда задаёшь очередной вопрос: "Когда сегодня?", получаешь не менее гениальный ответ: "Ожидайте."
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18k
Alex ASK 47 минут назад
В посте явно читается стиль Никифоридиса

Совпадение?
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