Пост о пунктуальности, который должен был выйти месяц назад

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Если вы терпеть не можете непунктуальность, то данный пост вам может понравиться. Забавные ситуации, в которых можно узнать не только своих друзей, но и себя.
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Не бывает опозданий"
В. Высоцкий
У нас тоже когда звонишь в диспетчерскую с вопросом: "Когда почините?", получаешь стандартный гениальный ответ: "Сегодня", а когда задаёшь очередной вопрос: "Когда сегодня?", получаешь не менее гениальный ответ: "Ожидайте."
Совпадение?