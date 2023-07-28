Пост о пунктуальности, который должен был выйти месяц назад

Если вы терпеть не можете непунктуальность, то данный пост вам может понравиться. Забавные ситуации, в которых можно узнать не только своих друзей, но и себя.

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2. Угадайте, как опоздать, но сделать виноватым в этом другого человека 0 Источник:

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4. Видимо, не дождались 0 Источник:

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6. "Я опаздывал когда-нибудь?" ))) 0 Источник:

7. После среды мог бы уже и не писать 0 Источник:

8. И ни минутой позже 0 Источник:

9. Тонко 0 Источник:

10. Клиент иногда офигевший 0 Источник:

11. Уточнение забавное, но не очень 0 Источник:

12. Пунктуальность... 0 Источник:

13. Потому что не надо чай пить целый час 0 Источник:

14. Ахаха, всегда так делайте 0 Источник: