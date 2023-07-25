В Подмосковье чуть не сгорела электричка

В городе Солнечногорск Московской области загорелась электричка. Когда пассажирский электропоезд отправлялась в сторону Конаково, на крыше произошло возгорание.
Электричка, в которой произошел пожар ехала из Москвы в Конаково. Когда поезд отходил от остановки «Подсолнечная» на крыше начался пожар.
Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, все пассажиры успели оперативно эвакуироваться.
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Пожар в электричке начался около девяти часов вечера. Примерно в половину десятого возгорание полностью ликвидировали.
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Причиной возгорания электрички стало короткое замыкание. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
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"Сегодня, 24 июля 2023 года, в вечернее время, произошло возгорание вагонов поезда сообщением Москва – Конаково. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание", – отметили в сообщении. Проводится проверка. Прокуратуре предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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