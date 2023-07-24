Данный тест целиком посвящён шнобелевским лауреатам, а также их "достижениям". Готовы побыть в качестве жюри на присуждении Шнобелевской премии в разных областях наук? В тесте будут представлены номинации, а вы попробуйте оценить, вручали ли Шнобелевскую премию за то или иное достижение.

Шнобелевский тест 0