Шнобелевский тест

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Данный тест целиком посвящён шнобелевским лауреатам, а также их "достижениям". Готовы побыть в качестве жюри на присуждении Шнобелевской премии в разных областях наук? В тесте будут представлены номинации, а вы попробуйте оценить, вручали ли Шнобелевскую премию за то или иное достижение.
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Это дело государственной безопасности, скорее всего, а не Шнобеля....
Не знаю каков денежный приз в премии, но мужик и так нехило наварился на этих протезах.