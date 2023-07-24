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Шнобелевский тест

Шнобелевский тест

Автор:
24 июля 2023 13:34
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интуиция   тест   тесты на эрудицию   шнобелевская премия   эрудиция   
2036
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Данный тест целиком посвящён шнобелевским лауреатам, а также их "достижениям". Готовы побыть в качестве жюри на присуждении Шнобелевской премии в разных областях наук? В тесте будут представлены номинации, а вы попробуйте оценить, вручали ли Шнобелевскую премию за то или иное достижение.

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Метки: Тесты   интуиция   тест   тесты на эрудицию   шнобелевская премия   эрудиция   
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12  комментариев
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71k
Татьяна Юсова 2 часа назад
10/12 "Вы, случайно, не раздаёте сами Шнобелевские премии"
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797
Lexx Luscus 10 минут назад
7/12, а я думал будет 1/12
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4k
Leonid 50 минут назад
12/9
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388
Александр Сергеев Час назад
Неправильно ответил только на два вопроса,про синее желе и про протезы яичек для собак:)
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61k
doker 2 часа назад
С первым вопросом промах...
Это дело государственной безопасности, скорее всего, а не Шнобеля....
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20k
alexis 2 часа назад
Правда ли, что Шнобеля вручили за разработку протезов яичек для собак?
Не знаю каков денежный приз в премии, но мужик и так нехило наварился на этих протезах.
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172
iskra alexis 43 минуты назад
Скорее всего - вставляют вместо изьятых во время кастрации. А это - гигантский рынок..
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