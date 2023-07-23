Какой была Москва в 1974 году

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Интересного вам просмотра!
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Пруд и плотина в Москворечье неподалёку от одноимённой улицы. Сейчас на этом месте вырос огромный жилой район.
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Сотрудники МВД забрались на крышу 977 "Рафика" и ведут съёмку интенсивности транспортного потока.
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