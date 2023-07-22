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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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4.
Советская актриса Наталия Богунова, 1970-е годы
Прекрасная и талантливейшая актриса! А ее замечательный образ учительницы Светланы Афанасьевны в кинофильме «Большая перемена» будет долго жить в нашей памяти...
8.
Иосиф Кобзон и летчик-космонавт Герман Титов во время съемок телепередачи «Голубой огонёк», 1983 год.
10.
Всеволод Ларионов, Александр Адабашьян и итальянский актер Марчелло Мастрояни на XV Международном кинофестивале в Москве, 1987 год
12.
Михаил Ножкин, Наталья Фатеева, Лидия Федосеева-Шукшина, Борживой Навратил и Анатолий Ромашин во время XIV Московского кинофестиваля, 1985 год
13.
Зинаида Либерчук, Светлана Немоляева и Александр Лазарев в спектакле театра имени Вл. Маяковского «Дети Ванюшина», 1970 год
14.
Роман Хомятов, Алексей Ванин, Геннадий Корольков, второй режиссер фильма и Георгий Мартынюк у гостиницы, г. Можайск, лето 1983 года
15.
Владимир Басов за телевизионным пультом многокамерной съемки, 1976 год
Снимок был сделан во время съемок фильма «Дни Турбиных». Владимир Басов снимал эту картину только внедрявшейся тогда в телевизионное кино многокамерной системой.
17.
Советская актриса Ирина Азер в парикмахерской, 1966 год
Прежде чем стать актрисой, Ирина Азер работала моделью. Ее приглашали рекламировать украшения, меховые изделия, одежду, головные уборы. Платили за эту работу относительно немного, иногда девушка вместо денег получала плакаты и календари, но она не могла оставить это занятие. Очень уж ей нравилась работа модели. В 1968 году Ирина Азер поступила во ВГИК, но даже окончив его и став актрисой, она не оставила работу в модельном агентстве. Красавица там проработала 12 лет.
19.
Светлана Светличная, Нонна Мордюкова, Муза Крепкогорская, Нина Крачковская, Татьяна Конюхова вместе с киноведом Ритой Черненко, 1976 год
22.
Режиссер Юрий Любимов, певец и композитор Александр Градский, поэт Андрей Вознесенский на Пастернаковских чтениях в ЦДЛ, 1989 год
23.
Певица Бэла Руденко во время выступления на «Голубом огоньке», 1977 год
Божественная оперная певица с уникальнейшим по красоте голосом!
27.
Николай Караченцов и кинорежиссёр Юрис Подниекс на съёмках документального фильма «Мы» в Переславле-Залесском, 1987 год
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