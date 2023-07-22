17.

Прежде чем стать актрисой, Ирина Азер работала моделью. Ее приглашали рекламировать украшения, меховые изделия, одежду, головные уборы. Платили за эту работу относительно немного, иногда девушка вместо денег получала плакаты и календари, но она не могла оставить это занятие. Очень уж ей нравилась работа модели. В 1968 году Ирина Азер поступила во ВГИК, но даже окончив его и став актрисой, она не оставила работу в модельном агентстве. Красавица там проработала 12 лет.