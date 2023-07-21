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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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А то как то скучно на главной без тебя.
Солянка только спасает, с её срачём)
Арон только временами, а ты постоянно!
Ну я за тебя постоянно +++
Johnnie Walker - это Шотландия, знатоки блин.