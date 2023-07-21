Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

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Из этой подборки вы, как всегда, узнаете много нового и бесполезного. Например, по какой причине полиция задержала дерево, как называется домашний питон, что такое пипидастр и в очередной раз удивитесь богатству русского языка.
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