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Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
21 июля 2023 18:06
Сообщество : Юмор
Метки: Баяны   Мемы   Поллитра   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   опера   питон   подборка   
1810
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Из этой подборки вы, как всегда, узнаете много нового и бесполезного. Например, по какой причине полиция задержала дерево, как называется домашний питон, что такое пипидастр и в очередной раз удивитесь богатству русского языка.

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Метки: Баяны   Мемы   Поллитра   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   опера   питон   подборка   
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