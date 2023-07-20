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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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17.
Орел в 1972 году, 1-я Посадская улица, открытие троллейбусного движения на новой первой троллейбусной линии в Советский район.
23.
Рига, Латвийская ССР, часы Лайма. Пересечение улиц Ленина и Падомью, рубеж 1980-х - 1990-х годов.
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