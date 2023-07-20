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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
20 июля 2023 21:51
Метки: СССР   история   фото   
279
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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