Транспорт в Москве. Как было раньше и что имеем сейчас⁠⁠

Благодаря МЦД город стал ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Московской области. В этом году запустят еще 2 линии. В результате будет более 140 станций.

Парк поездов МЦД - один из самых молодых в Европе. На первых двух диаметрах работает на 100% новый подвижной состав.