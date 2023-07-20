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Транспорт в Москве. Как было раньше и что имеем сейчас⁠⁠

Транспорт в Москве. Как было раньше и что имеем сейчас⁠⁠

Автор:
20 июля 2023 18:23
Метки: Метро   автобусы   в фотографиях   г. Москва   общественный транспорт   трамваи   транспорт   
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Начнем с самого популярного вида транспорта - метро.

С 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12% до 71%. Это лучший показатель среди метрополитенов Европы и Америки.

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Также развивается автобусная и электробусная сеть - около 900 маршрутов. В Москве курсируют только новые автобусы и 1100 электробусов.

Московское центральное кольцо - одна из многих попыток (и единственная успешная) вернуть на Малое кольцо Московской железной дороги пассажиров.


В итоге за 7 лет МЦК стало одним из самых востребованных видов городского транспорта – более 550 тысяч поездок в день.

Второе рождение переживает и трамвай.


В 2025 году планируют полностью завершить обновление подвижного состава, но уже сегодня львиную долю вагонов составляют современные "Витязь Москва" - комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки и Wi-Fi.

Благодаря МЦД город стал ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Московской области. В этом году запустят еще 2 линии. В результате будет более 140 станций.


Парк поездов МЦД - один из самых молодых в Европе. На первых двух диаметрах работает на 100% новый подвижной состав.

В Москве сегодня крупнейший в мире парк каршеринга - более 31 тыс. машин. На 1 автомобиль приходится 5 поездок в сутки, что делает каршеринг реальной альтернативной использованию личного авто.

С этого года возродили речной городской транспорт. С 20 июня круглогодичный регулярный маршрут по Москве-реке обслуживают первые в мире суда отечественного производства полностью на электрическом ходу.

Такси в Москве пользуются 1,7 млн пассажиров в сутки. Среднее время подачи составляет 4 минуты - один из лучших показателей в мире.

Востребован и велосипед. Городской велопрокат насчитывает более 10 тысяч механических и электрических велосипедов, а количество арендных сессий за прошлый сезон составило 3 млн.

Интересно, что изменится в следующие 10 лет? Маглев, водоробусы, летающие автомобили, беспилотное такси, вакуумное метро до Питера?

Источник:

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Метки: Метро   автобусы   в фотографиях   г. Москва   общественный транспорт   трамваи   транспорт   
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29  комментариев
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5k
Трям 6 часов назад
Судя по увеличению постов от оленеводовских подстилок - скоро выборы...
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7k
tamin 45 минут назад
Собянин молодец. Но, с таксюгуми надо что-то делать. Там просто ад полный.
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17k
Александр Сучков Час назад
всё ничего так то у меня дома, только вот сравнение локомотива, который товарняк тянет с электричкой- смешное))))
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271k
Сашка 2 часа назад
Странное сравнение. Внешний вид? И что?
Я в середине 90-ых курьером подрабатывал, когда в универе учился - вот тогда от Юго-Западной до Измаилово, например, добраться - целое путешествие. По бумажной карте адресата найти...
А сейчас - приятная пргулка.
А самокатчиков с велосепидистами пора уже разрешить убивать на законодательном уровне без привлечения к наказанию.
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1k
Максим Макашев 3 часа назад
А что тут выходец из Ростова-папы делает?
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5k
Трям 3 часа назад
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1k
Александр Зотов 5 часов назад
хорошо бы увидеть это и в остальных крупных городах. Столица, конечно, на то и столица - тренд задаёт и всё такое, но иной раз контраст дикий
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54k
dima423 5 часов назад
Самокаты еще забыли)
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26
Дерри 6 часов назад
Еще бы самокатчиков в резервации загнать. Ну или до 10 км.ч крылья петушиные им обрезать. Не город будет, а рай!
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4k
Taf Taffus 6 часов назад
Ну, после 4-летнего перерыва разница с транспортом в Москве заметна, тут сказать нечего, респект и уважуха. Но поцчему по Щелковской линии продолжают раскатывать скотовозы внутри которых при движении грохот достигает 85-90 дБ, а на окнах каждого пятого, не считая еще три, вагона есть надпись "вагон без кондея, приятной пропарки". И кто вечером возвращается из центра парится в духоте за 30 градусов?
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23k
SolomonA 6 часов назад
Не, ну все понятно. Вот зачем товарные поезда электричками заменили - не особо...
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75k
Viktor 6 часов назад
Всё это канешн хорошо, всё правильно, но у меня два вопроса - 1-й, как на товарняке могли передвигаться люди и 2-й, как это судно в Москве может работать круглогодично, оно ещё и ледокольное?

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19k
Александр 6 часов назад
А то любит всякая либерда постить картинку с гусями и рядом саудовскую аравию
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Алексей
Тут написано обо мне
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