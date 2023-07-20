Транспорт в Москве. Как было раньше и что имеем сейчас⁠⁠

Начнем с самого популярного вида транспорта - метро.
С 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12% до 71%. Это лучший показатель среди метрополитенов Европы и Америки.
Также развивается автобусная и электробусная сеть - около 900 маршрутов. В Москве курсируют только новые автобусы и 1100 электробусов.
Московское центральное кольцо - одна из многих попыток (и единственная успешная) вернуть на Малое кольцо Московской железной дороги пассажиров.
В итоге за 7 лет МЦК стало одним из самых востребованных видов городского транспорта – более 550 тысяч поездок в день.
Второе рождение переживает и трамвай.
В 2025 году планируют полностью завершить обновление подвижного состава, но уже сегодня львиную долю вагонов составляют современные "Витязь Москва" - комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки и Wi-Fi.
Благодаря МЦД город стал ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Московской области. В этом году запустят еще 2 линии. В результате будет более 140 станций.
Парк поездов МЦД - один из самых молодых в Европе. На первых двух диаметрах работает на 100% новый подвижной состав.
В Москве сегодня крупнейший в мире парк каршеринга - более 31 тыс. машин. На 1 автомобиль приходится 5 поездок в сутки, что делает каршеринг реальной альтернативной использованию личного авто.
С этого года возродили речной городской транспорт. С 20 июня круглогодичный регулярный маршрут по Москве-реке обслуживают первые в мире суда отечественного производства полностью на электрическом ходу.
Такси в Москве пользуются 1,7 млн пассажиров в сутки. Среднее время подачи составляет 4 минуты - один из лучших показателей в мире.
Востребован и велосипед. Городской велопрокат насчитывает более 10 тысяч механических и электрических велосипедов, а количество арендных сессий за прошлый сезон составило 3 млн.
Интересно, что изменится в следующие 10 лет? Маглев, водоробусы, летающие автомобили, беспилотное такси, вакуумное метро до Питера?
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Я в середине 90-ых курьером подрабатывал, когда в универе учился - вот тогда от Юго-Западной до Измаилово, например, добраться - целое путешествие. По бумажной карте адресата найти...
А сейчас - приятная пргулка.
А самокатчиков с велосепидистами пора уже разрешить убивать на законодательном уровне без привлечения к наказанию.