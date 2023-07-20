Как одна неудачная рекламная акция привела к краху компании Hoover

Далеко не у всех клиентов хватало терпения на эти выяснения отношений, поэтому только 10% из них получали заветные билеты. Продажи пылесосов при этом были стабильно высокими, но тут Hoover решила сыграть по-крупному. Компания расширила акционное предложение на Соединенные Штаты, и это стало самой большой ошибкой в истории ее 80-летнего существования.



Дело в том, что тогда билеты в США стоили около 600 фунтов, а для их получения, по условиям акции, достаточно было потратить 100. Как вы можете догадаться, спрос на пылесосы Hoover увеличился в десятки раз. Самой популярной моделью стал «Turbopower Total System» стоимостью 120 упомянутых денежных единиц. Чистая прибыль от продаж этих пылесосов составляла всего 30 фунтов.

Не нужно владеть особыми экономическими знаниями, чтобы сосчитать, какими были потери на каждом выданном призе. А акцией, на секундочку, решили воспользоваться более 300 000 человек. Это означало, что потенциальные потери фирмы превысят 170 миллионов фунтов стерлингов.



В надежде избежать банкротства, Hoover всячески оттягивала момент выдачи призов участникам акции. Одним отказывали из-за якобы неправильно заполненных бланков, вторым предлагали безумные маршруты, на которые мало кто согласится, третьим отправляли ваучеры под самое Рождество с расчетом на то, что праздничное настроение помешает уложиться в отведенный двухнедельный срок для заполнения.



Но несмотря на все усилия фирмы, она вынуждена была купить билеты для 220 000 клиентов на сумму 72 миллиона. Этого было достаточно, чтобы привести к катастрофическим убыткам, ведь за время акции доход Hoover от продажи пылесосов и стиральных машин составил всего 30 миллионов фунтов стерлингов.

Люди массово обращались в суды, обвиняя компанию в несоблюдении условий акции. Разразившийся скандал привел к тому, что Британская королевская семья лишила Hoover статуса Поставщика Ее Величества.



Закончилось все увольнением нескольких руководителей английского филиала, банкротством и продажей европейского подразделения итальянскому производителю бытовой техники «Candy». Вот так один неудачный маркетинговый ход перечеркнул 80-летнюю историю существования успешного бренда.