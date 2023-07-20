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В Барнауле мужчина разбил бутылку об голову посетительницы караоке-клуба

В Барнауле мужчина разбил бутылку об голову посетительницы караоке-клуба

Автор:
20 июля 2023 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутылка   барнаул   инцидент   караоке   караоке-бар   конфликт   люди   
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В караоке-клубе Барнаула мужчина неожиданно разбил бутылку об голову девушки. По словам пострадавшей, причиной агрессии стал отказ в интиме.

Девушка Анна (имя изменено) рассказала журналисту издания «Газете.Ru», что приехала в Барнаул, чтобы отметить свой день рождения. В караоке-клубе «Черника» к ней подошел неизвестный и предложил интим, а после отказа ударил пивной бутылкой. При этом Анна подчеркнула, что была абсолютно трезвой, а мужчина сперва казался адекватным.

«Я была абсолютно трезвой. Ко мне подошел неизвестный мужчина со спины и начал со мной разговаривать. Он выглядел абсолютно адекватно, не был пьян, был прилично одет, обычный молодой человек. Спустя 2-3 песни он подходит и предлагает мне и моей подруге интим. Я ему очень вежливо сказала, что не стоит ко мне подходить с такими вопросами. Он ответил: «Я понял». После этого я вижу, что он покупает себе пиво в стеклянной бутылке. Мы уходим петь песни. И в момент припева он целенаправленно заходит в помещение и со всего размаху ударяет меня по голове. В этот момент я не поняла, что случилось, подумала, что что-то упало. У меня даже не возникло мысли, что кто-то меня ударил. Я никому не грубила, никаких конфликтов и тем более угроз в мою сторону не было», — рассказала девушка.

После удара неизвестный сбежал из клуба — задержать его смогли только друзья пострадавшей. Анна отметила, что никто из сотрудников клуба не оказал ей первой помощи, когда она истекала кровью – лишь предложили водку бесплатно.

Приехавшие полицейские посмеялись над сложившейся ситуацией и, по словам пострадавшей, выполнили свою работу «максимально «на отвали». По ее словам, напавшего мужчину продержали в участке всего три часа и отпустили. Анна написала на полицейских жалобу.

Источник:

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Метки: Бутылка   барнаул   инцидент   караоке   караоке-бар   конфликт   люди   
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16  комментариев
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50k
Сергей 2 часа назад
Ну у нас сейчас везде принцип - выживай сам как хочешь, Но в баре по определению должна быть аптечка, уж перекись и бинт могли бы дать. А заливать рану водкой - сомнительное удовольствие. Странно что менты его отпустили. Видимо заявления не было. По заявлению должны были задержать до утра, а там мировая судья должна была разбираться и калифицировать его действия.
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1k
Duke_kir 2 минуты назад
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1k
alex 8 минут назад
ипанула бы полицейским по башке бутылкой, продержали её 3 часа и отпустили. Зато было бы приятно
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7k
vasilykopkov 24 минуты назад
Ставлю на черное...
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11k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Во-первых: где фрагменты исполнения? Мы видим только результат. "Предложил интим". Может они неправильно поняли фразу: "Вы зае*бали, съе*битесь."? Человек не в силах был больше выдерживать "выступление", попросил по-хорошему, его послали и он не сдержался. Девки, видно, голосистые, не от слова "голос".
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48k
Элек Мек 45 минут назад
Ну вот,а я было подумал что пела фальшиво.
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6k
Старичок 56 минут назад
похоже певица из неё так себе. слушатель выразил свое отношение к исполнительнице.
хотя, бутылкой по голове-это перебор.
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3k
Александр Час назад
Я так понимаю этот молодой (человек не поднимаются пальцы написать) поклонник Наутилуса и ему не понравилось исполнение Крыльев. Такому надо разрешить в камере одиночной круглосуточное исполнение этой замечательной песни включить. на пару лет
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3k
веселый просто Час назад
Потерпевшая не Инстасамка случайно? А то за такое пение бутылкой по голове это норм.
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33k
Fat Lynx Час назад
Странно, что Сюткина еще никто не кинул в комменты.
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−5
dymeric Час назад
возможно она ответила так, что... опустила парня на глазах у всех и следом последовала закономерная реакция неадеквата
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15k
Shtoppi 2 часа назад
преступный беспредел власти в кооперации с криминалом во всей своей красе. Браво
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Обесценила его чувства,это абьюз!
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3k
Lexx 2 часа назад
Ну так это в Барнауле. В Москве бы и ментов бы потрясли и клуб бы штрафанули, да и чувака скорее всего закрыли бы.
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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