В Барнауле мужчина разбил бутылку об голову посетительницы караоке-клуба

В караоке-клубе Барнаула мужчина неожиданно разбил бутылку об голову девушки. По словам пострадавшей, причиной агрессии стал отказ в интиме.
Девушка Анна (имя изменено) рассказала журналисту издания «Газете.Ru», что приехала в Барнаул, чтобы отметить свой день рождения. В караоке-клубе «Черника» к ней подошел неизвестный и предложил интим, а после отказа ударил пивной бутылкой. При этом Анна подчеркнула, что была абсолютно трезвой, а мужчина сперва казался адекватным.
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«Я была абсолютно трезвой. Ко мне подошел неизвестный мужчина со спины и начал со мной разговаривать. Он выглядел абсолютно адекватно, не был пьян, был прилично одет, обычный молодой человек. Спустя 2-3 песни он подходит и предлагает мне и моей подруге интим. Я ему очень вежливо сказала, что не стоит ко мне подходить с такими вопросами. Он ответил: «Я понял». После этого я вижу, что он покупает себе пиво в стеклянной бутылке. Мы уходим петь песни. И в момент припева он целенаправленно заходит в помещение и со всего размаху ударяет меня по голове. В этот момент я не поняла, что случилось, подумала, что что-то упало. У меня даже не возникло мысли, что кто-то меня ударил. Я никому не грубила, никаких конфликтов и тем более угроз в мою сторону не было», — рассказала девушка.
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После удара неизвестный сбежал из клуба — задержать его смогли только друзья пострадавшей. Анна отметила, что никто из сотрудников клуба не оказал ей первой помощи, когда она истекала кровью – лишь предложили водку бесплатно.
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Приехавшие полицейские посмеялись над сложившейся ситуацией и, по словам пострадавшей, выполнили свою работу «максимально «на отвали». По ее словам, напавшего мужчину продержали в участке всего три часа и отпустили. Анна написала на полицейских жалобу.
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хотя, бутылкой по голове-это перебор.