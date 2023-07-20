В Барнауле мужчина разбил бутылку об голову посетительницы караоке-клуба

«Я была абсолютно трезвой. Ко мне подошел неизвестный мужчина со спины и начал со мной разговаривать. Он выглядел абсолютно адекватно, не был пьян, был прилично одет, обычный молодой человек. Спустя 2-3 песни он подходит и предлагает мне и моей подруге интим. Я ему очень вежливо сказала, что не стоит ко мне подходить с такими вопросами. Он ответил: «Я понял». После этого я вижу, что он покупает себе пиво в стеклянной бутылке. Мы уходим петь песни. И в момент припева он целенаправленно заходит в помещение и со всего размаху ударяет меня по голове. В этот момент я не поняла, что случилось, подумала, что что-то упало. У меня даже не возникло мысли, что кто-то меня ударил. Я никому не грубила, никаких конфликтов и тем более угроз в мою сторону не было», — рассказала девушка.