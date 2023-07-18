Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке

После ухода "Тиндера" из России многие вспоминают о знакомствах вживую. А кому-то пытаются подсобить подруги и коллеги, предлагая неженатых знакомых. Правда, иногда эта услуга выходит боком.
В Твиттере завирусилась история о знакомстве девушки с айтишником. Перспективного 32-летнего мужчину "подогнали" по знакомству. Годный "экземпляр" к своим годам закрыл ипотеку, а в наше время это дорогого стоит, поэтому девушка решила не противиться и взглянуть на перспективного кавалера.
В результате после этой истории у нее возник только один вопрос: на фига, а главное - зачем?
Скорее всего, он все-таки нашёл папку с хёнтаем и испугался. Или нет?
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Она6 предложила пойти в ресторан. заплатит или нет????
Да я бы тоже в ресторан не повёл незнакомую бабы. тем более платить за неё......