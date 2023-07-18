FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6672 поста • 3052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке

Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке

Автор:
18 июля 2023 20:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tinder   Твиттер   айтишник   знакомства   история   отношения   странные люди   футболка   
1822
6

После ухода "Тиндера" из России многие вспоминают о знакомствах вживую. А кому-то пытаются подсобить подруги и коллеги, предлагая неженатых знакомых. Правда, иногда эта услуга выходит боком.


В Твиттере завирусилась история о знакомстве девушки с айтишником. Перспективного 32-летнего мужчину "подогнали" по знакомству. Годный "экземпляр" к своим годам закрыл ипотеку, а в наше время это дорогого стоит, поэтому девушка решила не противиться и взглянуть на перспективного кавалера.


В результате после этой истории у нее возник только один вопрос: на фига, а главное - зачем?

×
×

Скорее всего, он все-таки нашёл папку с хёнтаем и испугался. Или нет?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Tinder   Твиттер   айтишник   знакомства   история   отношения   странные люди   футболка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 6 минут назад
реклама футболок чтоль бл*ть??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 17 минут назад
Придуманная звиздешь, это и так понятно. Предположим даже он и пришёл с мамой на свидание в гости.
Она6 предложила пойти в ресторан. заплатит или нет????
Да я бы тоже в ресторан не повёл незнакомую бабы. тем более платить за неё......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 18 минут назад
Что это было ?(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ирина К. 41 минуту назад
Кто кого нашел? ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК ИСТОРИЮ. мОЖЕТ НЕ ПЛОХО ПОЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ ЮМОРА ДОБАВИТЬ. Простите. Случайно на Капс нажала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt 54 минуты назад
Хентая он испугался, как же... он нашёл её фотки до работы пластического хирура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
дмитрий викторович rutt 53 минуты назад
Может нам яой был?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 54 минуты назад
Тут где лампа с котом об очень интересных историях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Глупая история высосаная из пальца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom Час назад
Ну есть же любители подрочить на грязное белье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133799



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не отличишь

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Россия#дети#машина#ДТП#шоу бизнес#красота#собака
#животные#интересно#Юмор#кино#Ynews#забавно#знаменитости#удивительно#Еда#Москва
#в мире#люди#Прикол#факты#фильм#драка#США#подборка#алкоголь#спасение
Дождались на старость лет Дождались на старость лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться