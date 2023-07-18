Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке

В Твиттере завирусилась история о знакомстве девушки с айтишником. Перспективного 32-летнего мужчину "подогнали" по знакомству. Годный "экземпляр" к своим годам закрыл ипотеку, а в наше время это дорогого стоит, поэтому девушка решила не противиться и взглянуть на перспективного кавалера.

В результате после этой истории у нее возник только один вопрос: на фига, а главное - зачем?