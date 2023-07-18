В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами

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Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
Замки и цепи также используют в Нью-Йорке и других американских городах.
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