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В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами

В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами

Автор:
18 июля 2023 13:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сан-Франциско   в мире   воры   кражи   магазин   цепь   
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Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.

Замки и цепи также используют в Нью-Йорке и других американских городах.

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Метки: Видео   Сан-Франциско   в мире   воры   кражи   магазин   цепь   
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8  комментариев
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175
Степан Серёгин Час назад
Разрешённый отстрел воров из BLM в разы снизит количество краж.
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3k
Alex 2 минуты назад
Что за ущемление прав Негров? Воровать спокойно не дают.
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4k
Leonid 4 минуты назад
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1k
Uganda 24 минуты назад
У меня к ним бизнес-идея из 90х - сделать на входе прилавок и фейковые товары - тыкаешь пальцем и покупаешь. Внутрь попасть не можешь. Можно под прилавком держать биту или ствол, для особых гостей. Потерь нет.
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15k
Shtoppi Час назад
похоже скоро там легализуют вооруженные ограбления на определенную сумму, а то воровать уже свободно не получается ))))))))))
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10k
Борис Карабанов Час назад
Подадут на продавцов в суд - сами отдадут и штраф заплатят. Распоясались!
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