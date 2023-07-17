Владивосток или Владикавказ? Тест на знание центров российских регионов

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Непростой тест, составленный для знатоков географии и устройства государства Российского. Будьте внимательны, ведь в тесте есть один вопрос, который является... сомнительным. А в комментариях вы сможете высказать всё, что думаете о составителе данного теста.
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