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Владивосток или Владикавказ? Тест на знание центров российских регионов

Владивосток или Владикавказ? Тест на знание центров российских регионов

Автор:
17 июля 2023 17:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   Тесты   административное деление России   географические тесты   тест   тесты по России   
1770
1
Непростой тест, составленный для знатоков географии и устройства государства Российского. Будьте внимательны, ведь в тесте есть один вопрос, который является... сомнительным. А в комментариях вы сможете высказать всё, что думаете о составителе данного теста.

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Метки: Россия   Тесты   административное деление России   географические тесты   тест   тесты по России   
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4  комментария
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18k
Andrey Час назад
Москва подвела. 9 из 10.
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Геннадьич Полчаса назад
10 из 10. Я просто много путешествую по стране.
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Опаньки, я знаток!
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Бернгард Кёне

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