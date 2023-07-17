FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11862 поста • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 фильмов про реальных учёных, изменивших этот мир

10 фильмов про реальных учёных, изменивших этот мир

Автор:
17 июля 2023 08:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   в мире   кино   роль   ученные   фильм   фото   
738
12
1

Этот список позволит вам узнать, что биографические фильмы об учёных — самый любимый жанр Бенедикта Камебрбэтча.

21 июля на больших экранах во всём мире выйдет новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о знаменитом американском физике Роберте Оппенгеймере, который стал создателем атомной бомбы. Вероятно, это самая главная премьера года, поэтому стоит произвести некий разогрев, вспомнив ещё несколько биографических картин, которые повествуют о жизни и работе других важных для нашей планеты учёных.

Опасный элемент (2019)

О ком: Мария Склодовская-Кюри — польская и французская учёная, одна из первооткрывателей радиоактивности. Первая женщина — лауреат Нобелевской премии, причём она удостаивалась её дважды, по физике и по химии.


Человек, который познал бесконечность (2015)

О ком: Сриниваса Рамануджан — индийский математик-самоучка, внёсший важный вклад в теорию чисел.


Война токов (2017)

О ком: Томас Эдисон — американский изобретатель, Джордж Вестингауз — американский инженер и предприниматель, Никола Тесла — сербско-американский учёный физик и инженер. В фильме показано их противостояние на фоне противопоставления постоянного тока переменному.

Бенедикт Камбербэтч здесь исполняет роль Томаса Эдисона.


Скрытые фигуры (2016)

О ком: Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон — одни из первых афроамериканских женщин-математиков, вычислителей и инженеров, работавших в НАСА и сильно повлиявших на успешность американской космической отрасли.


Происхождение (2009)

О ком: Чарльз Дарвин — английский натуралист, основатель эволюционной теории и популяризатор термина «естественный отбор».

Бенедикт Камбербэтч здесь исполняет роль английского ботаника и друга Чарльза Дарвина Джозефа Долтона Гукера.


Игры разума (2001)

О ком: Джон Нэш — американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике, работал в области теории игр. В фильме в чуть приукрашенном виде показывается его борьба с параноидальной шизофренией.

Интересно, что роли Эммы Дарвин, жены Чарльза Дарвина, и Алисии Нэш, жены Джона Нэша, сыграла Дженнифер Коннели. «Игры разума» принесли актрисе «Оскар».


Тэмпл Грандин (2010)

О ком: Тэмпл Грандин — американская учёная, профессор животноводства, знаменитая защитница домашнего скота. Важной особенностью биографии и карьеры Тэмпл является то, что у неё аутизм, и женщина почти всю свою жизнь активно помогает исследователям изучить расстройство на своём примере.


Вселенная Стивена Хокинга (2014)

О ком: Стивен Хокинг — английский физик-теоретик и космолог, работавший с теорией относительности, квантовой механикой. Большую часть жизни страдал от бокового амиотрофического склероза.

А знаете, кто играл Стивена Хокинга в другом известном биографическом фильме «Хокинг» 2004 года? Правильно, Бенедикт Камбербэтч.


Агора (2009)

О ком: Гипатия Александрийская — древнеримский философ, математик и механик. Одна из первых женщин-учёных в истории.


Игра в имитацию (2014)

О ком: Алан Тьюринг — английский математик, создатель знаменитой вычислительной «Машины Тьюринга, формализовал понятие «алгоритм».

Сыгран Бенедиктом Камбербэтчем.


Оппенгеймер (2023)

О ком: Роберт Оппенгеймер — американский физик, создатель атомной бомбы.


Трейлер «Оппенгеймера»


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   в мире   кино   роль   ученные   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

381224



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Прикол#познавательно#ДТП#удивительно#звезды
#в мире#интересно#Юмор#полиция#собака#Китай#природа#машина
#люди#СССР#забавно#факты#домашние животные#США#авария
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться