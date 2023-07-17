10 фильмов про реальных учёных, изменивших этот мир

Этот список позволит вам узнать, что биографические фильмы об учёных — самый любимый жанр Бенедикта Камебрбэтча.
21 июля на больших экранах во всём мире выйдет новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о знаменитом американском физике Роберте Оппенгеймере, который стал создателем атомной бомбы. Вероятно, это самая главная премьера года, поэтому стоит произвести некий разогрев, вспомнив ещё несколько биографических картин, которые повествуют о жизни и работе других важных для нашей планеты учёных.
Опасный элемент (2019)
О ком: Мария Склодовская-Кюри — польская и французская учёная, одна из первооткрывателей радиоактивности. Первая женщина — лауреат Нобелевской премии, причём она удостаивалась её дважды, по физике и по химии.
Человек, который познал бесконечность (2015)
О ком: Сриниваса Рамануджан — индийский математик-самоучка, внёсший важный вклад в теорию чисел.
Война токов (2017)
О ком: Томас Эдисон — американский изобретатель, Джордж Вестингауз — американский инженер и предприниматель, Никола Тесла — сербско-американский учёный физик и инженер. В фильме показано их противостояние на фоне противопоставления постоянного тока переменному.
Бенедикт Камбербэтч здесь исполняет роль Томаса Эдисона.
Скрытые фигуры (2016)
О ком: Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон — одни из первых афроамериканских женщин-математиков, вычислителей и инженеров, работавших в НАСА и сильно повлиявших на успешность американской космической отрасли.
Происхождение (2009)
О ком: Чарльз Дарвин — английский натуралист, основатель эволюционной теории и популяризатор термина «естественный отбор».
Бенедикт Камбербэтч здесь исполняет роль английского ботаника и друга Чарльза Дарвина Джозефа Долтона Гукера.
Игры разума (2001)
О ком: Джон Нэш — американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике, работал в области теории игр. В фильме в чуть приукрашенном виде показывается его борьба с параноидальной шизофренией.
Интересно, что роли Эммы Дарвин, жены Чарльза Дарвина, и Алисии Нэш, жены Джона Нэша, сыграла Дженнифер Коннели. «Игры разума» принесли актрисе «Оскар».
Тэмпл Грандин (2010)
О ком: Тэмпл Грандин — американская учёная, профессор животноводства, знаменитая защитница домашнего скота. Важной особенностью биографии и карьеры Тэмпл является то, что у неё аутизм, и женщина почти всю свою жизнь активно помогает исследователям изучить расстройство на своём примере.
Вселенная Стивена Хокинга (2014)
О ком: Стивен Хокинг — английский физик-теоретик и космолог, работавший с теорией относительности, квантовой механикой. Большую часть жизни страдал от бокового амиотрофического склероза.
А знаете, кто играл Стивена Хокинга в другом известном биографическом фильме «Хокинг» 2004 года? Правильно, Бенедикт Камбербэтч.
Агора (2009)
О ком: Гипатия Александрийская — древнеримский философ, математик и механик. Одна из первых женщин-учёных в истории.
Игра в имитацию (2014)
О ком: Алан Тьюринг — английский математик, создатель знаменитой вычислительной «Машины Тьюринга, формализовал понятие «алгоритм».
Сыгран Бенедиктом Камбербэтчем.
Оппенгеймер (2023)
О ком: Роберт Оппенгеймер — американский физик, создатель атомной бомбы.
Трейлер «Оппенгеймера»
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