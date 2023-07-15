151
25
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
×
×
13.
Даугавпилс, Латвийская ССР, гостиница "Латвия", площадь Ленина/ улица 5-го Августа, 1970-е годы.
14.
Луганск, ул. Пушкина, административное здание, долгое время в этом здании находился "Луганскгипрошахт", 1959 год.
20.
Благовещенск, вид на вокзал со стороны привокзальной площади, ориентировочно конец 1970-х годов.
Источник:
Еще крутые истории!
- Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь
- Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях
Новости партнёров
реклама