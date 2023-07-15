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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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12.
Внедорожный автомобиль «Магистр-1600» на базе «Жигулей», созданный в Калуге в середине 90-х
В 1994-м году Магистр-1600 успешно прошёл испытания в Научно-техническом центре Волжского автозавода, а затем и на Дмитровском полигоне НАМИ. В дальнейшем планировалось развернуть мелкосерийное, до 200-300 машин в год, на предприятии в Калуге, однако разразившийся финансовый кризис помешал их реализовать
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