Несколько взрывов прогремело на химзаводе в американском штате Луизиана

По предварительным данным, пострадавших нет.
Шесть взрывов прогремело на территории химического завода Dow Chemical в городе Плакемин, штат Луизиана. По словам местного шерифа Бретта Стасси, взрывы были очень мощными, ударная волна от них ощущалась за много миль. Местных жителей, проживающих в радиусе полумили от завода, просят укрыться в домах.
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Причина ЧП пока неизвестна. Но уточняется, что взрывы прогремели около складских помещений, где хранился гликоль. К счастью, всё случилось поздно вечером, рабочих на объекте не было. Во всяком случае, местные СМИ о пострадавших не сообщают. На месте работают экстренные службы. После взрыва на заводе разгорелся мощный пожар.
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