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Несколько взрывов прогремело на химзаводе в американском штате Луизиана

Несколько взрывов прогремело на химзаводе в американском штате Луизиана

Автор:
15 июля 2023 08:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Dow Chemical   Видео   США   Химзавод   взрыв   луизиана   
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По предварительным данным, пострадавших нет.

Шесть взрывов прогремело на территории химического завода Dow Chemical в городе Плакемин, штат Луизиана. По словам местного шерифа Бретта Стасси, взрывы были очень мощными, ударная волна от них ощущалась за много миль. Местных жителей, проживающих в радиусе полумили от завода, просят укрыться в домах.

Причина ЧП пока неизвестна. Но уточняется, что взрывы прогремели около складских помещений, где хранился гликоль. К счастью, всё случилось поздно вечером, рабочих на объекте не было. Во всяком случае, местные СМИ о пострадавших не сообщают. На месте работают экстренные службы. После взрыва на заводе разгорелся мощный пожар.

Источник:

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Метки: Dow Chemical   Видео   США   Химзавод   взрыв   луизиана   
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7  комментариев
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Андрей Смирнов Час назад
Заметил, что в Америке постоянно что-то происходит. То склады горят, то фуры переворачиваются. Может стоит задуматься и технике безопасности и осторожности?
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Виктор Глущенко 53 минуты назад
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