Испанский фестиваль забегов с быками Сан-Фермин снова отметился жертвами среди участников

В испанской Памплоне в самом разгаре ежегодный фестиваль забегов с быками. Всего в программе фестиваля забегов восемь. Экзотическое мероприятие ещё и опасно для жизни. ️Как сообщает Красный крест, пострадали уже 15 человек. К счастью, никто не погиб. Если не считать самих быков - этих-то, в итоге, убивают.