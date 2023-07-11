Испанский фестиваль забегов с быками Сан-Фермин снова отметился жертвами среди участников

В испанской Памплоне в самом разгаре ежегодный фестиваль забегов с быками. Всего в программе фестиваля забегов восемь. Экзотическое мероприятие ещё и опасно для жизни. ️Как сообщает Красный крест, пострадали уже 15 человек. К счастью, никто не погиб. Если не считать самих быков - этих-то, в итоге, убивают.
Фестиваль в Памплоне в честь покровителя Наварры Святого Фермина стартовал 6 июля и по традиции продлится неделю. Во время праздничных дней проходят ежедневные забеги с быками (энсьерро), во время которых сотни людей в течение нескольких минут бегут по узким улочкам в сторону арены для корриды, преследуемые выпущенными из загона животными.
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Участниками забега могут стать все желающие - как местные жители, так и гости из-за рубежа. Только по итогам первого дня массового забега в больнице оказались шесть человек, среди которых обнаружились трое туристов из США. Ещё девять человек получили травмы.
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Ранения различной степени тяжести у участников случаются ежегодно, так как они специально, ради острых ощущеений соблюдают минимальную дистанцию с быками. В прошлом году двое туристов от травм скончались.
Быков, участвующих в забеге, убивают во второй половине дня профессиональные тореадоры.
Тем временем, испанские зоозащитники из групп по защите прав животных Beta и AnimaNaturalis организовали в Памплоне демонстрацию против бега быков и корриды. Они называют его «мукой как для животных, так и для людей».
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Сторонники же фестиваля настаивают на том, что забеги являются важной национальной традицией.
Забеги проводятся с 1591 года. Всемирно популярны они стали благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста»).
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- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.
К сожалению, никто из идиотов не отправился к праотцам.
Я всегда за быков болею!
Ну сразиться с быком - ещё понятно. Победил большое сильное разъярённое животное...
Но по собственному желанию убегать от разъярённого быка с большой вероятностью что эта скотина тебя поднимет на рога - покалечит или убьёт, или она тебя затопчет или затопчут другие участники забега!!! Я этого понять не могу. В чём подвиг - Убежать от быка по узкой улочке?
По-моему, есть более безболезненные способы самоубийства! Русская рулетка, например.