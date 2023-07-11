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Испанский фестиваль забегов с быками Сан-Фермин снова отметился жертвами среди участников

Испанский фестиваль забегов с быками Сан-Фермин снова отметился жертвами среди участников

Автор:
11 июля 2023 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Памплоне   Фестиваль   быки   забеги   коррида   пострадавшие   сан-фермин   травмы   
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В испанской Памплоне в самом разгаре ежегодный фестиваль забегов с быками. Всего в программе фестиваля забегов восемь. Экзотическое мероприятие ещё и опасно для жизни. ️Как сообщает Красный крест, пострадали уже 15 человек. К счастью, никто не погиб. Если не считать самих быков - этих-то, в итоге, убивают.

Фестиваль в Памплоне в честь покровителя Наварры Святого Фермина стартовал 6 июля и по традиции продлится неделю. Во время праздничных дней проходят ежедневные забеги с быками (энсьерро), во время которых сотни людей в течение нескольких минут бегут по узким улочкам в сторону арены для корриды, преследуемые выпущенными из загона животными.

Участниками забега могут стать все желающие - как местные жители, так и гости из-за рубежа. Только по итогам первого дня массового забега в больнице оказались шесть человек, среди которых обнаружились трое туристов из США. Ещё девять человек получили травмы.

Ранения различной степени тяжести у участников случаются ежегодно, так как они специально, ради острых ощущеений соблюдают минимальную дистанцию с быками. В прошлом году двое туристов от травм скончались.

Быков, участвующих в забеге, убивают во второй половине дня профессиональные тореадоры.

Тем временем, испанские зоозащитники из групп по защите прав животных Beta и AnimaNaturalis организовали в Памплоне демонстрацию против бега быков и корриды. Они называют его «мукой как для животных, так и для людей».

Сторонники же фестиваля настаивают на том, что забеги являются важной национальной традицией.

Забеги проводятся с 1591 года. Всемирно популярны они стали благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста»).

Источник:

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Метки: Испания   Памплоне   Фестиваль   быки   забеги   коррида   пострадавшие   сан-фермин   травмы   
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1k
SmartCat101 2 часа назад
всегда болел за быков!!!
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Zемляк 5 минут назад
Им бы быков позлее, да пободучее, ато ни одной потери.
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4k
MPEG-8 10 минут назад
Один испанец пригласил в гости друга из другой страны(неважно какой) и повел его смотреть корриду. После корриды идут они в ресторанчик, что стоит в двух шагах от амфитеатра, и испанец говорит своему иностранному другу:
- Сейчас мы закажем деликатес - яйца быка, только что убитого на корриде.
И кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды для меня и моего друга!
Через какое-то время официант приносит две тарелки, на каждой лежат здоровенные хорошо прожаренные яйца. Иностранец попробовал - понравилось.
Через две недели иностранец снова пошел на корриду, только уже один, без испанца. После корриды заходит в тот же ресторанчик и кричит официанту:
- Официант! Яйца с корриды!
Через какое-то время официант приносит тарелку, на которой лежат два малюсеньких яичка. Иностранец начинает возмущаться:
- Что вы мне такое принесли?! Неделю назад мы с другом здесь заказывали яйца с корриды, нам совсем другие приносили!
Официант невозмутимо отвечает:
- Видите ли, сеньор, это действительно яйца с корриды. Просто матадор не всегда побеждает.
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1k
Igor Grishaev 22 минуты назад
"К счастью, никто не погиб"
К сожалению, никто из идиотов не отправился к праотцам.
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12k
Сергей Полчаса назад
Мало туристов из сША.
Я всегда за быков болею!
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9k
Garpia121 38 минут назад
Традиция дикарей, развлекаться ужасом животных, а потом и их мучительным убийством. Совершенно не жалко этих покалеченных придурков, жаль что не много пострадало.
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4k
vfrcbvec 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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15k
Краюхин Тихон 57 минут назад
А зачем быков убивают? На следующий год они с лучшей эффективностью будут херачить людишек!
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29k
Юрьевич Час назад
Всё-таки не понимаю этого...
Ну сразиться с быком - ещё понятно. Победил большое сильное разъярённое животное...
Но по собственному желанию убегать от разъярённого быка с большой вероятностью что эта скотина тебя поднимет на рога - покалечит или убьёт, или она тебя затопчет или затопчут другие участники забега!!! Я этого понять не могу. В чём подвиг - Убежать от быка по узкой улочке?
По-моему, есть более безболезненные способы самоубийства! Русская рулетка, например.
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1k
гоша гога Час назад
На все 100% тут жаль быков и ни капли жалости участникам этой бойни и чем больше быков убьют этих нечистей и двуногих насекомых (насекомыми я имею ввиду всех кто участвует в этом забеге) тем лучше. Может один раз когда быки уничтожат пару десятков или сотню ублюдков, может тогда прекратят эту варварскую и бессмысленную [мат] традицию. А так в целом на этом фестивале я от чистого сердца желаю удачи быкам и желаю что бы они побольше намолотили трупов.
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10k
Seledochnik Час назад
Там половина под коксом и еще разными веществами угорает с этих забегов и получает ощущения. Трезвый человек туда не пойдёт.
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23k
AzuveR Час назад
Интересные у них ,ежегодные конкурсы.
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222
Серж Час назад
Не насмерть не интересно.
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1k
КАКАнгел Час назад
Я всегда на стороне быков.
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228
Dead Moroz 2 часа назад
Вот уроды...!...))
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3k
Pioner76 2 часа назад
Больные извращенцы. Я про испанцев.
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Leonid 2 часа назад
Цивилизация?
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Lexx 2 часа назад
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24k
MrGod 2 часа назад
Я как всегда за быков!
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1k
Darki 2 часа назад
Заголовок не соответствует содержанию.
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12k
Denissg 2 часа назад
На видео вы видите диких озверевших животных, которых пытаются прогнать бычки.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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