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Прогулка по Ленинграду 1972 года

Прогулка по Ленинграду 1972 года

Автор:
08 июля 2023 22:11
Метки: СССР   история   фото   
1103
20

Сегодня мы перенесёмся в 1972 год и вспомним его: суперсерия сборной СССР по хоккею с канадцами, а по телевизору вся страна смотрит "Джентльменов удачи" и "Ну, погоди!". Давайте вместе посмотрим на Ленинград того времени!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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1k
Роман 8 часов назад
Спасибо!
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8k
soar 5 часов назад
Комментарий к фото
Полез в карту искать Финляндский проспект, думал, какое-то старое название, которое сейчас переименованно.
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Юганск

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