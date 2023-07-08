Сегодня мы перенесёмся в 1972 год и вспомним его: суперсерия сборной СССР по хоккею с канадцами, а по телевизору вся страна смотрит "Джентльменов удачи" и "Ну, погоди!". Давайте вместе посмотрим на Ленинград того времени!

Интересного вам просмотра!