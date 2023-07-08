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Сегодня мы перенесёмся в 1972 год и вспомним его: суперсерия сборной СССР по хоккею с канадцами, а по телевизору вся страна смотрит "Джентльменов удачи" и "Ну, погоди!". Давайте вместе посмотрим на Ленинград того времени!
Интересного вам просмотра!
Вид на Лермонтовский проспект из окон гостиницы "Советская".
"Советскую" открыли в 1967 году, "Ленинград" в 1970 - и эти две гостиницы стали лучшими видовыми в городе.
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Новые дома на улице Лётчика Пилютова. Снято из дома номер 48 корпус 1 в сторону дома номер 46 корпус 1.
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