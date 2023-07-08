12 забавных работ от любителей вязания

Рукодельники дали волю фантазии и связали нечто необычное.
Люди, которые могут своими руками сотворить что-то крутое, неизменно вызывают всеобщее восхищение. Немного усилий — и вот у вас уже оригинальная вещь, которую сделали вы сами. Разве не здорово? Однако некоторые люди настолько хороши в создании чего-то своими руками, что делать что-то предсказуемое им уже просто неинтересно.
Вязаный чехол на дверную ручку
На дверь нашей квартиры попадает много солнца. Поэтому мы каждый раз обжигаемся, когда хватаемся за дверную ручку и открываем дверь. Моей соседке по комнате это надоело, и она связала чехол для ручки.
Я связала себе растение в горшке
Связала яичницу
120 вязаных пчёл
Огромный вязаный тетрадный лист
Невероятная работа! А теперь, пожалуйста, сделайте гигантский плюшевый карандаш, чтобы вышел полный набор!
Одеяло с таблицей Менделеева
— Сколько времени это заняло у вас? Я в восторге от вашего терпения. Отличная работа!
— Спасибо! У меня ушло около 150 часов за 2 месяца 🙂
Кукурузная лыжная шапка
Лего-одеяло
Головная новогодняя ёлка
Пыталась связать шапку, а вышел бабушкин парик
Изящный вязаный зонт
Одеяло-телевизионная настроечная таблица
Я буквально могу услышать это одеяло!
Шапка для «Дня глупых шапок»
Короновала сына
Огромный червяк
Шапки-брокколи
Настенный вязаный завтрак
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых