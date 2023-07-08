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12 забавных работ от любителей вязания

12 забавных работ от любителей вязания

Автор:
08 июля 2023 10:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   в мире   вязание   наобычно   подборка   фантазия   
2177
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Рукодельники дали волю фантазии и связали нечто необычное.

Люди, которые могут своими руками сотворить что-то крутое, неизменно вызывают всеобщее восхищение. Немного усилий — и вот у вас уже оригинальная вещь, которую сделали вы сами. Разве не здорово? Однако некоторые люди настолько хороши в создании чего-то своими руками, что делать что-то предсказуемое им уже просто неинтересно.

Вязаный чехол на дверную ручку

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На дверь нашей квартиры попадает много солнца. Поэтому мы каждый раз обжигаемся, когда хватаемся за дверную ручку и открываем дверь. Моей соседке по комнате это надоело, и она связала чехол для ручки.

Я связала себе растение в горшке

Связала яичницу

120 вязаных пчёл

Огромный вязаный тетрадный лист

Невероятная работа! А теперь, пожалуйста, сделайте гигантский плюшевый карандаш, чтобы вышел полный набор!

Одеяло с таблицей Менделеева

— Сколько времени это заняло у вас? Я в восторге от вашего терпения. Отличная работа!

— Спасибо! У меня ушло около 150 часов за 2 месяца 🙂

Кукурузная лыжная шапка

Лего-одеяло

Головная новогодняя ёлка

Пыталась связать шапку, а вышел бабушкин парик

Изящный вязаный зонт

Одеяло-телевизионная настроечная таблица

Я буквально могу услышать это одеяло!

Шапка для «Дня глупых шапок»

Короновала сына

Огромный червяк

Шапки-брокколи

Настенный вязаный завтрак

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Метки: Прикол   в мире   вязание   наобычно   подборка   фантазия   
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32k
Slonyash 16 часов назад
Собачки особенно счастливы.
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4k
sew 11 часов назад
Про червяка шутки уже были?
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875
DESANT_MSK137 14 часов назад
Каждый с ума сходит по своему.Главное не хулиганят. А с шапкой в виде бабкиного парика, мне понравилось.Представил жену, дочь и пару друзей, и поржал.
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8k
Trenzel2003 17 часов назад
Чем бы дитЁ, упс, бабушка не тешилась, лишь бы дедушке не надоедала футбол смотреть.
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