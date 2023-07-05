Россиянин "из-за мук совести" пришёл с повинной в полицию и признался в краже сала

Прокуратура Камчатского края рассказала о самом совестливом преступнике, благодаря которому удалось возобновить уголовное дело десятилетней давности. На днях в полицию пришёл 48-летний житель Усть-Камчатска и признался, что в далёком 2013 году забрался в чужую квартиру и стащил оттуда 3 кг сала и верхнюю одежду хозяина.

Поначалу мужчине не поверили, но тот смог в подробностях описать обстановку в квартире и обстоятельства совершения кражи. Он рассказал, что одежду обменял на алкоголь, а сало съел. На вопрос о причинах, побудивших прийти с повинной, он ответил, что стал испытывать "сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном".