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Россиянин "из-за мук совести" пришёл с повинной в полицию и признался в краже сала

Россиянин "из-за мук совести" пришёл с повинной в полицию и признался в краже сала

Автор:
05 июля 2023 11:41
Сообщество : Криминал
Метки: Камчатка   воровство   полиция   прокуратура   сало   совесть   
757
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Не поверите, но душевные терзания мужчина терпел целых 10 лет!

Прокуратура Камчатского края рассказала о самом совестливом преступнике, благодаря которому удалось возобновить уголовное дело десятилетней давности. На днях в полицию пришёл 48-летний житель Усть-Камчатска и признался, что в далёком 2013 году забрался в чужую квартиру и стащил оттуда 3 кг сала и верхнюю одежду хозяина.


Поначалу мужчине не поверили, но тот смог в подробностях описать обстановку в квартире и обстоятельства совершения кражи. Он рассказал, что одежду обменял на алкоголь, а сало съел. На вопрос о причинах, побудивших прийти с повинной, он ответил, что стал испытывать "сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном".

Сообщается, что уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением в жилище) по горячим следам раскрыть не удалось и его пришлось приостановить в 2014 году. Сумму ущерба потерпевший оценил в 26 тысяч рублей. Однако по данным прокуратуры, обвиняемый уже извинился и полностью возместил ущерб.


Но несмотря на нравственные терзания и возмещение ущерба, суд над мужчиной всё же состоится. Уголовное дело уже направили в Усть-Камчатский районный суд.

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Метки: Камчатка   воровство   полиция   прокуратура   сало   совесть   
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2  комментария
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48k
turyst 7 минут назад
Сало и одежда на 26 тыр... В 2013-м.

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8k
Компьютер DELL с монитором 6 минут назад
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