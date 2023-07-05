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Девушка впервые пробует устрицы

Девушка впервые пробует устрицы

Автор:
05 июля 2023 11:21
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   устрицы   
1767
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Девушки уговорили подругу попробовать в ресторане устрицы. Её реакцию на морской деликатес решили запечатлеть на видео.

А вы пробовали этот деликатес и понравился ли вам вкус?


Еще одна забавная реакция на устрицы

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   устрицы   
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19  комментариев
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452
Guilty Pleasure Час назад
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46k
Aleksandr 6 минут назад
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6k
vasilykopkov 10 минут назад
Согласен, устрицы - дерьмо редкостное.
Наши черноморские мидии, да ещё в кляре - вот это вещь!!!
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2k
Инженер Полчаса назад
я примерно также их пробовал, такаая дрянь. Хорошо вино было под рукой, хорошим таким глотком запивал. Галочка поставлена, больше не хочу.
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Как тут не вспомнить классику


"Французская кухня"

Сидел я, как то, жрал шашлык и размышлял о всяком. И вдруг сообразил: хваленая французская кухня это кухня голода и отчаяния. Лягушачьи лапки, улитки, мидии, заплесневелый или высохший сыр, луковый суп, артишоки... это все предел голода, когда жрется всё, что можно разжевать, далее пойдут кожаные ремни. Кухня реальной нищеты, которую завернули в красивую оболочку якобы "изысканности" маркетологи".

"Целое поколение выросло в дискурсе: "это вы там Остались и пьёте водку - а я Достиг и пью вискачок не ниже 12-ти лет". И тут такой облом. Руккола, понимаешь, краснодарская. Да ради этого ли люди-то жили, вписывались в темки и встраивались в схемки, кидали, прогрызали путь к светлому будущему, освещаемому неоновыми логотипами престижных брендов и высочайшей калорийностью удачно сфотканых блюд?

Сказать ведь им, что, например, престижная итальянская приправа орегано - это всего лишь душица, которую её бабка заваривала ей в детстве от кашля - удавятся от ужаса бытия и несовершенства мира.

А моцарелла - это если в молоко плеснуть скисшего вина (уксуса, говоря проще), и откинуть на марлю. Неликвид, в общем, который пить никто уже не может, утилизировать хоть как-то.

Добить тем, что суши - это когда нищий рыбак (которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай) сидит в море в лодке и торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе весёлые червячки кишат, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и солёного от морской воды риса и жрёт это. Причем панически оглядываясь, не видит ли никто - они вообще это в мозг не смогут уложить.

Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползёт в погреб (а там всё сожрано) и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их и когда они станут мягкими - дабы туда сухари макать. Просто потому что жрать было нечего.

Еще стоит напомнить, что единственное блюдо американской кухни - это украденная у индейцев птица, и мега-праздник беглого англо-переселенца (т.е. уголовника) который годами жрал солонину и бобы. Вот мега-праздник у этого интеллектуала был - раз в год поесть большую запечённую птицу, стырив её у местных (которых в рамках протестантской благодарности потом отравить исподтишка).

А престижный французский суп буйабес - это когда рыбак, живущий прямо в своей лодчонке (потому что даже на шалаш на берегу денег нет), продав основной улов, заваривает остаток, который не удалось продать даже за гроши.

И на всё это смотрят живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 края и 4 мяса. Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно не Престижно - ибо не Загранично.
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14k
Shtoppi 45 минут назад
подружки учат еще неопытную шкуру, брать в рот с проглотом )))))))))))))
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33k
Fat Lynx 56 минут назад
Спасибо! Я блеванул!
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2k
Оксид Бетона 56 минут назад
Ну прям таки. Сидела, фейсом торговала. Потом, типа, блеванула. Ещё, небось, и после минуэта не глотает?
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968
ruslan d Час назад
Да норм тема , но не с первого раза заходит , как и многие блюда ...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Главное в гламур-культур что? Правильно! Мизинчик оттопырить!
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860
Шурман Час назад
Видео очень старое . Допустим не все люди это любят , мы с женой и тестем с удовольствием а остальных начинает тошнить , это тоже самое как лягушек кушать или мидии , кому то нравиться а кто то против . Мидии я раз в 2 недели делаю . Тем более они у нас дешевые , свежие местные из северного это 2 кг 5 евро .
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54k
dima423 Час назад
Тоже не понимаю этого блюда...)
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1k
Сид Час назад
Дайте ей попробовать дуриан.
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