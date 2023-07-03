Дедушка, достойный уважения

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Пожилой мужчина рассказал фотографу об одном из самых важных и трагичных отрезков своей жизни.
В субтитрах автора, скорее всего, ошибка. Дедушка, похоже, сказал Бреслау, а не Братислава.
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