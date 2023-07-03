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Дедушка, достойный уважения

Дедушка, достойный уважения

Автор:
03 июля 2023 12:27
Сообщество : Жизнь
Метки: Великая Отечественная война   ветеран   война   жизни   история   люди   
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Пожилой мужчина рассказал фотографу об одном из самых важных и трагичных отрезков своей жизни.

В субтитрах автора, скорее всего, ошибка. Дедушка, похоже, сказал Бреслау, а не Братислава.

Поздравление героя предыдущего ролика

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Метки: Великая Отечественная война   ветеран   война   жизни   история   люди   
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1  комментарий
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Великий Немой Полчаса назад
Уважение и почёт! Почёт и уважение! ГЕРОЯМ-СЛАВА!!!
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