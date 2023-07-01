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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2023 год

Автор:
01 июля 2023 22:05
Метки: живопись   искусство   рисунки   
271
24

Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   рисунки   
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Добрые рисунки )
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
О, замечательные кошаки, нравятся разные темы с ними. И знаки зодиака понравились и праздничные темы. Октоберфест -как фотография получился

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658
Вася 2 часа назад
Рисунки хорошие. Но вот зачем подписываться латиницей? Для чего это и кому адресовано?
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