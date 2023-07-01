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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 июля 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
355
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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doker 4 часа назад
Вот почему в Союзе так любили молоко и кефир?
Пил любое, даже парное, в деревне, но после армейки (ТуркВо) не смог восстановить свой желудок. А так хочется...

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