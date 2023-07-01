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Сегодня мы перенесёмся в 1971 год и посмотрим, какой была Северная столица 52 года назад.
Интересного вам просмотра!
1.
Начнём с зимы 1971-1972 годов и перенесёмся на перекрёсток Невского проспекта и Большой Морской улицы, которая тогда называлась улицей Герцена.
2.
Перекрёсток Невского проспекта и улицы Герцена (ныне - Большая Морская). Только на этот раз лето 1971 года.
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3.
Следующая остановка - Петроградская сторона. Троллейбус выезжает с переулка Талалихина на фоне Князь-Владимирского собора.
5.
На фото - Куликовская улица, которой сейчас не существует. Ныне это просто внутридворовой проезд между проспектом Наставников и улицей Лазо.
8.
А так в 1971 году выглядело то место, которое мы сейчас называем Площадью Мужества.
Снимок сделан с современного проспекта Непокорённых в сторону проспекта Шверника (ныне - 2-й Муринский проспект). Кстати, проспектом Шверника эта улица стала как раз в 1971 году, а если быть точным - 8 февраля.
21.
Внутри только открытого Ленинградского речного вокзала на проспекте Обуховской Обороны. Сейчас он снесён и на его месте выстроен жилой дом.
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