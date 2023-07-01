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Прогулка по Ленинграду 1971 года

Прогулка по Ленинграду 1971 года

Автор:
01 июля 2023 21:30
Метки: СССР   история   фото   
201
22

Сегодня мы перенесёмся в 1971 год и посмотрим, какой была Северная столица 52 года назад.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 9 часов назад
Хорошо. Спасибо.
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